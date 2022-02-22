"Нова Берлінська стіна": Резніков прокоментував визнання Росією "Л/ДНР"

Міністр оборони України закликав світ не мовчати, а відреагувати на визнання Росією так званих "ДНР" та "ЛНР".

Визнавши "незалежність" так званих "Л/ДНР", Росія визнала свою агресію проти України. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

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"Ми залишаємося впевненими і спокійними. Ми готові та здатні захищати себе і свій суверенітет. Світ не може мовчати. Санкції? Чергова цегла в стіні? Нова Берлінська стіна?" — написав міністр.

[ + – ] Твіт міністра оборони України Олексія Резнікова

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання окупованих Росією територій ОРДЛО "незалежними" державами. Він також вимагає від влади України негайно припинити бойові дії. Путінський указ про визнання "Л/ДНР" також містить пункт про введення на території окупованих ОРДЛО російських військ "для підтримки миру".

Незабаром після підписання указу про визнання "республік" у соцмережах почали з'являтися відео з колонами військ РФ на окупованих територіях Донбасу. Зокрема, їх уже зафіксували у Донецьку, Шахтарську та Макіївці.

Додамо, що поки що точно не відомо, в яких саме межах Росія визнає псевдореспубліки, про це в путінському указі нічого не сказано. Проте деякі політики РФ заявляють, що "Л/ДНР" мають бути визнані в адміністративних межах Донецької та Луганської областей України. Про це, зокрема, заявив голова комітету Держдуми РФ у справах СНД Леонід Калашніков. А 21 лютого під час засідання Радбезу РФ, присвяченого окупованим територіям України, глава МВС РФ Володимир Колокольцев закликав Путіна визнати "Л/ДНР" у їхніх "історичних кордонах".

Нагадаємо, українська влада однозначно кваліфікує визнання Росією так званих "ДНР" та "ЛНР" як порушення суверенітету та територіальної цілісності України. Під час свого звернення до нації в ніч із 21 на 22 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що цей крок Росії може означати її вихід із Мінських домовленостей.