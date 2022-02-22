"Новая Берлинская стена": Резников прокомментировал признание Россией "Л/ДНР"

Министр обороны Украины призвал мир не молчать, а отреагировать на признание Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Признав "независимость" так называемых "Л/ДНР" Россия признала свою агрессию против Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

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"Мы остаемся уверенными и спокойными. Мы готовы и способны защищать себя и свой суверенитет. Мир не может молчать. Санкции? Очередной кирпич в стене? Новая Берлинская стена?" — написал министр.

[ + – ] Твит министра обороны Украины Алексея Резникова

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании оккупированных Россией территорий ОРДЛО "независимыми" государствами. Он также потребовал от властей Украины незамедлительно прекратить боевые действия. Путинский указ о признании "Л/ДНР" также включает в себя пункт о вводе на территории оккупированных ОРДЛО российских войск "для поддержания мира".

Вскоре после подписания указа о признании "республик" в соцсетях начали появляться видео с колоннами войск РФ на оккупированных территориях Донбасса. В частности, их уже зафиксировали в Донецке, Шахтерске и Макеевке.

Добавим, что пока точно не известно, в каких именно границах Россия признает псевдореспублики, об этом в путинском указе ничего не сказано. Однако некоторые политики РФ заявляют, что "Л/ДНР" должны быть признаны в административных границах Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом, в частности заявил глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников. А 21 февраля во время заседания Совбеза РФ, посвященного оккупированным территориям Украины, глава МВД РФ Владимир Колокольцев призвал Путина признать "Л/ДНР" в их "исторических границах".

Напомним, украинские власти однозначно квалифицируют признание Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Во время своего обращения к нации в ночь с 21 на 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот шаг России может означать ее выход из Минских договоренностей.