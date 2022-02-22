Впереди тяжелые испытания. Будут потери, — Резников обратился к Вооруженным Силам

По словам министра обороны, Кремль создал очередной шаг к возрождению Советского Союза. Вместе с тем Алексей Резников заявил об уверенности в победе.

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинской армии после признания Россией независимости "Л/ДНР". Обращение опубликовано на сайте Минобороны.

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Резников подчеркнул, что благодаря мужественности и профессионализму украинских военных планы врага были сломлены. Все эти годы противник вел подлую войну, прячась за женщинами и детьми.

"Кремль сделал очередной шаг к возрождению Советского Союза. С новым Варшавским пактом и новой Берлинской стеной. Единственное, что отделяет от этого – Украина и украинская армия", — заявил министр.

Он также добавил, что вся Европа осознала настоящую цену избегания честных вопросов. Вместе с тем враг показал свое настоящее лицо. Противник хочет держать в заложниках свободный мир. Однако министр обороны выразил уверенность, что за преступлением последует наказание.

Алексей Резников отметил, что выбор украинских военных прост — оборонять свою страну, дом и родных. Вместе с тем Украина увидит, кто настоящий друг, и друзей станет больше.

"Впереди тяжелые испытания. Будут потери. Придется пройти через боль, преодолеть страх и уныние. Но нас обязательно ждет победа. Мы на своей земле и за нами правда", — выразил уверенность Алексей Резников.

Сейчас все действия военно-политического руководства Украины направлены на укрепление обороны страны. В частности, максимальное привлечение помощи партнеров, часть из которой уже получили.

Министр не допускает возможности хаотических решений.

Напомним, 21 февраля Россия объявила о признании независимости "Л/ДНР". Также на оккупированные территории Донбасса вводятся российские войска. На это Резников заявил, что РФ создают новую Берлинскую стену.

На данный момент в РФ не определились, в каких границах будут признаны "Л/ДНР". Одни политики говорят о подконтрольных территориях ОРДЛО, а другие о всей территории Донецкой и Луганской областей.