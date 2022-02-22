Владимир Зеленский рассмотрит вопрос о разрыве дипотношений с Россией

Президент также заявил, что в Украине будет введено военное положение в случае "мощной войны"

22 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом он заявил во время совместного брифинга с президентом Эстонии Аларом Карисом, который прибыл с визитом в Украину.

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"Я получил запрос от министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос о разрыве дипотношений между Украиной и РФ. Я сразу после этой пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос. И не только этот вопрос, а наши действенные шаги относительно эскалации со стороны РФ", — сказал президент.

Украинские власти, пояснил Зеленский, рассматривают признание Россией "независимыми государствами" так называемых "ДНР" и "ЛНР" как "эскалационный шаг" и "юридическую агрессию". Президент также заявил, что эти действия России создают юридические основания для дальнейшей агрессии РФ и ее боевиков против Украины.

Владимир Зеленский, тем не менее, призвал Россию сесть за стол переговоров.

"Мы готовы заседать на любых площадках. Россия это прекрасно знает. И не только Россия. За последние месяцы мы провели консультации почти со всеми лидерами ЕС, а также Великобритании, США. Мы предлагали (России, — ред.) любые форматы диалога, где присутствовала бы РФ. И вчера мы получили ответ (признание Путиным "Л/ДНР", — ред.). Украина должна на это реагировать, защищая свой суверенитет", — сказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер также заявил, что он не верит в перспективу "мощной войны" России против Украины и в "широкую эскалацию" со стороны РФ, однако если это случится, в Украине будет введено военное положение.

Как ранее писал Фокус, министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинской армии после признания Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". По его словам, Кремль сделал очередной шаг к возрождению СССР, с новым Варшавским договором и новой Берлинской стеной. Единственное, что отделяет Россию от этого, сказал министр, — Украина и ее армия. По его мнению, нашу страну ждут тяжелые испытания, потери, боль и победа.