Контракт із "Газпромом": Угорщина звинуватила Україну у втручанні у внутрішні справи (відео)

Глава угорської дипломатії Петер Сіярто засмучений тим, що Київ через договір із "Газпромом" не захотів проводити засідання угорсько-українського економічного комітету.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив про втручання Києва у внутрішні справи своєї країни після підписання Будапештом і Москвою договору про транзит газу в обхід України. Про це міністр повідомив у ході затвердження договору.

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Петер Сіярто назвав договір із "Газпромом" про транзит газу в Угорщину в обхід України не політичною угодою, а питанням енергетичної безпеки Будапешта.

Глава МЗС Угорщини також висловив жаль, що Україна відмовилася проводити заплановане засідання угорсько-українського економічного комітету після підписання документа з "Газпромом".

У ході підписання угоди Петер Сіярто підкреслив, що не розуміє, який зв'язок між забезпеченням енергопостачання Угорщини та "нормальною співпрацею з нашими сусідами".

"Для Угорщини енергетична безпека — це питання суверенітету й економіки, а не політики. Не можна обігрівати будинки політичними заявами. Я відкидаю спроби втручатися у справи Угорщини, це наша справа — забезпечити зимове опалення для угорського народу, на це не може вплинути жодна інша країна", — заявив міністр закордонних справ і попередив, що раніше Угорщина заробляла на транзиті газу, однак нова угода передбачає інші маршрути постачання палива.

[ + – ] Підписання угоди про транзит газу в Угорщину в обхід України

Транзит газу до Угорщини в обхід України — передісторія

У кінці серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто анонсував підписання нового договору з "Газпромом" про транзит газу. Новий документ, розрахований на 15 років, має на увазі поставки блакитного палива Будапешту в обхід території України.

27 вересня Будапешт і Москва підписали новий договір про транзит газу. За документом, Угорщина буде щорічно отримувати 4,5 млрд кубометрів палива в обхід України. МЗС України розкритикувало угоду Будапешта та Москви і заявило, що оскаржить документ у Європейській комісії.

Директор Оператора ГТС Сергій Макогон попередив про скорочення або зупинку транзиту газу до Угорщини через Україну. За словами чиновника, добудова газопроводу "Північний потік-2" створює критичні ризики існуючого транзиту через українські території.