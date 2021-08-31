Угорщина тепер отримуватиме російський газ не з українського трубопроводу

Після зміни маршруту поставок газу в Угорщину, для України закриється нинішній найважливіший канал газового імпорту.

Уряд Угорщини до кінця вересня планує укласти з "Газпромом" новий контракт на поставку природного газу. Про це сказав міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі країни Петер Сіярто після переговорів із головою правління "Газпрому" Олексієм Міллером.

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Новий договір розрахований на 15 років, він почне діяти 1 жовтня.

Угорщина отримуватиме по 4,5 млрд кубометрів газу на рік: 3,5 млрд через Сербію (через газопровід "Турецький потік") та 1 млрд — через Австрію.

Сіярто назвав ціну газу за новим контрактом "набагато більш вигідною", ніж за чинним.

Зараз основний обсяг поставок російського газу в Угорщину йде за двома напрямками: через пункт Берегово на українсько-угорському кордоні та Баумгартен — на словацько-австрійському.

Зазначимо, що 24 серпня, Сіярто на пресконференції за підсумками переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим говорив, що Угорщина зацікавлена в продовженні транзиту газу через Україну.

"Угорщина розглядає це питання зі стратегічної точки зору, тому що якщо не буде українського транзиту, це завдасть шкоди нашій країні", — запевняв він.

Звістка про укладення нового контракту глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон назвав ще одним прикладом того, як "Газпром" диктує умови поставки газу в тих країнах, які критично залежать від поставок російського газу.

Новий маршрут не може бути дешевше прямого українського, але "Газпром" ховає транспортні витрати в кінцеву ціну на газ, пояснив він.

"Правильним рішенням для ЄС було б змусити "Газпром" продавати газ на кордонах Енергетичного співтовариства, щоб європейські трейдери могли самостійно вибирати маршрути подальшого транспортування", — вважає Макогон.

Зазначимо, що зараз 93% імпорту газу Україна отримує у вигляді віртуального реверсу з Угорщини та Польщі. Фізично цей газ не покидає територію України. Якщо Угорщина перестане отримувати газ з української ГТС, то віртуальний експорт за цим напрямком стане неможливим.

За даними "Оператора ДМСУ", за перші п'ять місяців поточного року Україна імпортувала 577 млн кубометрів газу, з них 511 млн (88%) — з Угорщини.

Нагадаємо, 30 серпня біржова ціна газу в Європі відіграла нещодавнє падіння і повернулася на рекордний рівень.

Україна значну частину необхідного їй газу закуповує в Європі. Тому європейські ціни тиснуть на внутрішній ринок газу в країні. Для боротьби з постійним зростанням цін уряд змусив постачальників газу для населення перейти на стабільний річний тариф.