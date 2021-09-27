"Транзит через Україну може бути повністю зупинений", — оператор ГТС щодо поставок газу в Угорщину

Гендиректор мережі Сергій Макогон стверджує, що "Газпром" запускає блакитне паливо навіть через довші газопроводи, якщо при цьому виходить обходити Україну.

Україна готується до істотного скорочення або призупинення транзиту газу через українську територію в Угорщину. Про це попередив генеральний директор Оператора ГТС Сергій Макогон.

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Топ-чиновник зазначив головну "особливість" Кремля — російський монополіст "Газпром" запускає газ через довші газопроводи, як тільки вдається обійти Україну при транзиті палива.

Оператор ГТС, за словами Сергія Макогона, чекає на істотне скорочення або повну зупинку транзиту газу через Україну в Угорщину на фоні чинного до 2024 року договору про транзит палива.

"Тому технічна добудова "Північного потоку-2" створює критичні ризики чинного транзиту через Україну і продовження контракту після 2024 року", — підсумував Сергій Макогон у своєму Facebook.

[ + – ] Сергій Макогон про припинення транзиту газу до Угорщини через Україну

Поставки газу в Угорщину в обхід України — передісторія

31 серпня глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що уряд планує до кінця вересня укласти з "Газпромом" новий контракт на поставку природного газу, який буде дійсний 15 років. Документ має на увазі поставки російського палива в Угорщину в обхід України — через Сербію та Австрію.

27 вересня підписаний договір про транзит газу в Угорщину в обхід України. За умовами договору, щорічно офіційний Будапешт буде отримувати від "Газпрому" 4,5 млрд кубометрів газу. Україна розкритикувала підписання договору про транзит газу до Угорщини в обхід нашої країни. В МЗС стверджують, що Будапешту вигідніше отримувати паливо через ГТС України і пригрозили оскарженням документа в Єврокомісії.