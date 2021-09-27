"Транзит через Украину может быть полностью остановлен", - оператор ГТС о поставках газа в Венгрию

Гендиректор сети Сергей Макогон утверждает, что "Газпром" запускает голубое топливо даже через более длинные газопроводы, если при этом получается обходить Украину.

Украина готовится к существенному сокращению или приостановлению транзита газа через украинскую территорию в Венгрию. Об этом предупредил генеральный директор Оператора ГТС Сергей Макогон.

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Топ-чиновник отметил главную "особенность" Кремля — российский монополист "Газпром" запускает газ через более длинные газопроводы, как только удается обойти Украину при транзите топлива.

Оператор ГТС, по словам Сергея Макогона, ожидает существенное сокращение или полную остановку транзита газа через Украину в Венгрию на фоне действующего до 2024 года договора о транзите топлива.

"Поэтому техническая достройка "Северного потока-2" создает критические риски существующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 года", — подытожил Сергей Макогон в своем Facebook.

[ + – ] Сергей Макогон о прекращении транзита газа в Венгрию через Украину

Поставки газа в Венгрию в обход Украины — предыстория

31 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство планирует до конца сентября заключить с "Газпромом" новый контракт на поставку природного газа, который будет действителен 15 лет. Документ подразумевает поставки российского топлива в Венгрию в обход Украины — через Сербию и Австрию.

27 сентября подписан договор про транзит газа в Венгрию в обход Украины. По условиям договора, ежегодно официальный Будапешт будет получать от "Газпрома" 4,5 млрд кубометров газа. Украина раскритиковала подписание договора про транзит газа в Венгрию в обход нашей страны. В МИД утверждают, что Будапешту выгоднее получать топливо через ГТС Украины и пригрозили обжалованием документа в Еврокомиссии.