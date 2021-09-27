Україна звернеться до ЄК через рішення Угорщини отримувати газ за новим маршрутом, — МЗС

При зміні маршруту поставок газу в Угорщину для України зросте ризик припинення транзиту і закриється найважливіший канал газового імпорту.

Україна "здивована і розчарована" рішенням Угорщини підписати з "Газпромом" контракт на поставку газу в обхід України. Про це заявило Міністерство закордонних справ.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Дипломати назвали це рішення винятково політичним і економічно необгрунтованим, прийнятим на догоду Кремлю. Воно завдає шкоди Україні і українсько-угорським відносинам.

В МЗС вважають, що Угорщині вигідніше продовжувати отримувати газ через газотранспортну систему (ГТС) України.

У зв'язку з рішенням Будапешта українська сторона переносить на невизначений термін засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва, яке мало відбутися 29-30 вересня.

Україна звернеться до Європейської комісії для оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди з європейським законодавством у сфері енергетики.

Зазначимо, раніше міністр закордонних справ і зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сіярто сказав, що 27 вересня угорська влада очікує прибуття глави "Газпрому" Олексія Міллера для підписання нового контракту на поставку газу.

Угода набуде чинності 1 жовтня, вона розрахована на 15 років. Угорщина буде щорічно купувати 4,5 млрд куб. м газу, який доставлятиметься через Австрію та Сербію.

Представник Єврокомісії повідомив, що вони знають про наміри влади Угорщини, але відмовився від коментарів, тому що не знає деталей угоди.

Про намір Угорщини укласти з "Газпромом" новий контракт Сіярто сказав 31 серпня після переговорів з Міллером. Угорський міністр назвав ціну газу за новим контрактом "набагато більш вигідною", ніж за чинним.

При цьому ще 24 серпня Сіярто на пресконференції за підсумками переговорів з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим говорив, що Угорщина зацікавлена в продовженні транзиту газу через Україну. "Угорщина розглядає це питання зі стратегічної точки зору, тому що якщо не буде українського транзиту, це завдасть шкоди нашій країні", — запевняв він.

Звістку про укладення нового контракту глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон назвав прикладом того, як "Газпром" диктує умови поставки газу в тих країнах, які критично залежать від поставок російського газу.

Наразі 93% імпорту газу Україна отримує у вигляді віртуального реверсу з Угорщини та Польщі. Фізично цей газ не залишає територію України. Якщо Угорщина перестане отримувати газ з української ГТС, то віртуальний експорт за цим напрямком стане неможливим.

Порівняно з липнем імпорт газу в серпні збільшився на 68 млн кубометрів. Переважно завдяки надходженням з Польщі, які збільшилися майже в п'ять разів (у серпні — приблизно 35 млн кубометрів). Однак, основним напрямком імпорту газу залишається Угорщина — 87% від усього обсягу.

Нагадаємо, біржова ціна газу в Європі відіграла нещодавнє падіння і повернулася на рекордний рівень.

Україна значну частину необхідного їй газу закуповує в Європі. Тому європейські ціни тиснуть на внутрішній ринок газу в країні. Для боротьби зі зростанням цін уряд змусив постачальників газу для населення перейти на стабільний річний тариф.