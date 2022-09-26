Упав тиск: росіяни повідомили про НП на "Північному потоці-2"

Різкий стрибок тиску з 300 до 7 бар був зафіксований на одній із ліній російського газопроводу, повідомила компанія.

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На російському газопроводі "Північний потік-2" сталася надзвичайна подія — на об'єкті зафіксували різкий стрибок тиску. Про це з посиланням на компанію-оператора в понеділок, 26 вересня, повідомляє російське агентство "РІА Новини".

"НП на нитці А газопроводу "Північний потік-2". Сьогодні вночі диспетчер берегового майданчика "Північного потоку-2" зафіксував різке падіння тиску в лінії А", — цитують журналісти оператора газопроводу.

За даними оператора, про інцидент повідомили береговій службі Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії та Росії. За фактом надзвичайної події ведеться розслідування, йдеться в заяві оператора російському агентству новин.

Зазначимо, що нещодавно президент РФ Володимир Путін порадив країнам Європейського союзу зняти санкції з "Північного потоку-2", оскільки регіону варто стабілізувати ситуацію з постачанням газу. До цього представники Siemens повідомляли про проблеми з експлуатацією "Північного потоку" через необхідність ремонту турбін.

Зі свого боку, російська агенція ТАРС повідомила, що НП із падінням тиску вночі на газопроводі "Північний потік-2" сталося у винятковій економічній зоні (ВЕЗ) Данії на південний схід від острова Борнхольм. Тиск, за даними ЗМІ, за ніч упав із 300 до 7 бар.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда закликав ліквідувати російський газопровід "Північний потік-2". Польський лідер нагадав, що цей трубопровід почали будувати після окупації Криму.

22 лютого у відповідь на визнання Росією "ЛДНР" канцлер Німеччини Олаф Шольц доручив Мінекономіки наново оцінити проєкт "Північний потікз-2", і сертифікацію проєкту зупинили.