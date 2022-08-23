Анджей Дуда закликав демонтувати "Північний потік-2" (відео)

На думку президента Польщі, лідери європейських країн повинні "дивитися собі в душу" та зрозуміти, чи не задобрюють вони Росію. В умовах повномасштабної війни з Україною не можна вести бізнес із агресором.

Президент Польщі Анджей Дуда закликав ліквідувати російський газопровід "Північний потік-2". Про це він сказав на саміті Кримської платформи.

Польський лідер нагадав, що цей трубопровід почали будувати після окупації Криму. Подальший розвиток подій показав неможливість вести бізнес із РФ на звичайних умовах, додав він.

"Тоді, коли Росія воює проти України, порушує міжнародно визнані кордони України, зміна політики Заходу — це не просто зупинка або повне припинення (роботи) "Північного потоку-2". Це його повна ліквідація, демонтаж потоку", — наголосив Дуда.

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За його словами, багатьом лідерам європейських країн потрібно "дивитися в душу" та запитати себе, чи намагаються вони задобрити Росію, щоб і надалі вести "business as usual".

Після бомбардувань Києва та Харкова, воєнних злочинів в Ірпені, Бородянці та Бучі та знищення Маріуполя повернутися до лінії розмежування на 23 лютого вже не вийде, заявив Дуда.

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"Треба звільнити всю територію України разом із Кримом", — переконаний президент Польщі.

Нагадаємо, що ідею запуску "Північного потоку-2" озвучував віцеспікер Бундестагу Вольфганг Кубікі, щоб газові сховища країни не спорожніли до зими.

Глава Офісу президента України сказав, що порушення теми запуску "Північного потоку-2" схоже на підігравання терористам. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба побачив у цій ідеї наркотичну залежність.

Фокус раніше писав про простій "Північного потоку-2" через те, що Німеччина скасувала його сертифікацію. Росія вирішила використати його всередині країни — подавати газ у північно-західні регіони.