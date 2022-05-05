"Північному потоку-2" знайшли застосування в Росії

З урахуванням простою трубопроводу "Газпром" вирішив використати його "для розвитку газопостачання" північного заходу країни.

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Через те, що Німеччина в лютому скасувала сертифікацію "Північного потоку-2", повністю готовий газопровід вартістю понад $10 млрд простоює. Тепер "Газпром" знайшов йому нове застосування, сказано в повідомленні компанії.

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"У зв'язку з тим, що наразі морський газопровід "Північний потік-2" не використовується, і з урахуванням реалізації програми газопостачання і газифікації споживачів Північно-Західного регіону, "Газпром" ухвалив рішення задіяти надлишкові російські сухопутні газотранспортні потужності проєкту "Північний потік-2" для розвитку газопостачання регіонів Північного Заходу Росії", — заявили в компанії.

При цьому в "Газпромі" досі сподіваються, що Німеччина перегляне своє рішення та схвалить введення в експлуатацію "Північного потоку-2".

"У разі ухвалення німецькою стороною рішення про введення в експлуатацію морського газопроводу "Північний потік-2", до роботи може бути залучена лише одна нитка газопроводу зі 100% завантаженням, — повідомили в "Газпромі". — Початок залучення до роботи другої морської нитки газопроводу "Північний потік-2" можливо буде не раніше 2028 року".

Що являє собою "Північний потік-2"

Газопровід із Росії до Німеччини завдовжки 1 234 км прокладено по дну Балтійського моря. Він проходить через виняткові економічні зони та територіальні води п'яти країн: Німеччини, Данії, Росії, Фінляндії та Швеції. Проєктна потужність газопроводу 55 млрд м3 на рік. У червні 2021 року було завершено будівництво першої з двох ниток "Північного потоку-2".

Вдень 22 лютого канцлер ФРН Олаф Шольц заявив про зупинення сертифікації "Північного потоку-2". Як прокоментував Шольц, без сертифікації газопровід не можна запустити в експлуатацію. Так влада Німеччини відреагувала на визнання Росією незаконних "ЛДНР".

Рівень газифікації у Росії оцінюють у 72%. За офіційними даними, газифіковано 48 тисяч населених пунктів. Проте всього в РФ 155 649 населених пунктів, тобто на практиці жителі багатьох регіонів не використовують газ.

Нагадаємо, в квітні президент Польщі Анджей Дуда заявив про те, що "Північний потік-2" варто демонтувати. Він пояснив, що газопроводи між РФ та Німеччиною — по суті, "політичні проєкти", які створювалися в обхід Польщі та країн Балтії.