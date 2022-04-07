Газопровід "Північний потік-2" слід демонтувати, — президент Польщі

Анджей Дуда пояснив, що газопроводи між РФ та Німеччиною — по суті, "політичні проєкти", які створювали в обхід Польщі та країн Балтії.

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Президент Польщі Анджей Дуда закликав демонтувати газопровід "Північний потік — 2" та нагадав, що Польща спочатку була проти будівництва газопроводів між Росією та Німеччиною. Представники польського керівництва називали їх "політичними проєктами", які створювали в обхід території Польщі та країн Балтії. Про це повідомляє CNN.

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"Росія шантажує не тільки Німеччину, а й, по суті, всю Європу, — зазначив Дуда. — І, якщо ми говоримо, що неможливо ввести ембарго на російський газ, то все ж таки нафтове ембарго цілком можливе вже зараз".

Росія отримає рекордний прибуток у 2022 році, попри санкції

За оцінками Bloomberg, навіть попри санкції проти Кремля, які деякі західні аналітики називають драконівськими, РФ цього року може отримати рекордний прибуток від експорту своїх енергоносіїв — 321 млрд доларів, що майже на третину більше, якщо порівняти з 2021 роком. Енергетичний експорт щодня приносить Кремлю майже 1 млрд у північноамериканській валюті.

Також РФ може досягти рекордного рахунку поточних операцій. За оцінками Інституту міжнародних фінансів, він може сягнути $240 млрд.

"Єдиний драйвер торговельного балансу РФ залишається стійким, — пояснив економіст Робін Брукс. — Навіть з урахуванням поточних санкцій все вказує на те, що приплив твердої валюти в Росії не вичерпається".

Але фінансове становище РФ може змінитися, якщо Захід наважиться запровадити ембарго на експорт російських енергоносіїв. І навіть без нього, виробництво та експорт російської нафти вже знизилися. За прогнозами, у квітні обсяги виробництва російської сирої нафти можуть скоротитися майже на чверть.

Раніше Фокус повідомляв, що Піднебесна згортає нафтові угоди з РФ — останні постачання будуть у квітні. Нафтові компанії КНР планують до травня припинити масову закупівлю нафтопродуктів із РФ. За деякими джерелами, Китай не хоче бути спонсором війни в Україні.