"Крапля у морі": чому військовим не вистачає дронів і чим допоможе експорт

Держава у 2024 році виділила близько 2 млрд доларів на закупівлю безпілотників, але це і близько не покриває всіх потреб Сил оборони. Ігор Криничко із компанії-виробника SkyAssist каже, що експорт дозволить наповнити бюджет і посилити військо новими технологіями.

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Уряд України розглядає можливість зняття заборони на експорт озброєння, пише американське видання Financial Times. Фокус спробував розібратися, чим це буде корисним для українських виробників, держави і армії.

Експорт дронів — суперечливе питання

Голова економічного підкомітету Верховної ради Олександр Маріковський заявив ЗМІ, що експорт може принести Україні до 20 млрд доларів, що істотно допоможе розвитку виробництва безпілотних систем. Тим часом заступник командира 3 Окремої штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін вважає, що не можна продавати дрони за кордон, оскільки їх критично не вистачає українській армії. За його словами, підрозділи вимушені самі шукати, де отримати дрони, звертатися за коштами до волонтерів, територіальних громад та приватних спонсорів.

"Як держава, ми не вийшли навіть і на половину від того, що потрібно сьогодні на фронті. Україна — перша у світі, хто зараз потребує безпілотників. Який може бути експорт в таких умовах?" – обурився він.

Український військовий з бойовим дроном Фото: Instagram / stanislav.krupar

$2 млрд на дрони: чи достатньо цих грошей?

Що ж в Україні відбувається із фінансуванням і скільки держава виділяє грошей із бюджету саме на БпЛА? Згідно Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", який прийняли у листопаді 2023-го, на оборону виділили 1,164 трлн гривень. З них 265,4 мільярда або 22,8% – на закупівлю зброї, техніки, БПЛА та боєприпасів, а також відновлення пошкодженої у боях техніки.

Пізніше заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк розповів "АрміяІнформ", що на купівлю БпЛА заклали понад 43 млрд гривень. У квітні прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив цю суму і заявив, що до неї з бюджету додадуть ще 15,5 млрд. У серпні Кабмін повідомив про виділення ще 24 млрд грн. Загалом виходить 82,8 млрд гривень або 2,01 млрд доларів за актуальним курсом.

Фокус звернувся за коментарем до Ігоря Криничка, голови наглядової ради компанії SkyAssist, яка виробляє безпілотні комплекси "Сірко", сертифіковані Міноборони і отримав доступ до експлуатації в ЗСУ. За його підрахунками, 2 мільярдів доларів недостатньо, щоб забезпечити потреби Сил оборони, які постійно збільшуються.

"Не маю стовідсоткової інформації, скільки грошей потрібно, і ця інформація має бути закритою. Але це лише крапля у морі, на мій погляд. Ми бачимо, що порівняно з минулими роками застосування на фронті безпілотних систем зростає у геометричній прогресії", – зазначив він.

Ігор Криничко із безпілотником "Cірко 2М" перед запуском Фото: Skyassist

Держава не може купити все, що потрібно армії

Ігор Криничко додав, що держава безумовно повинна закуповувати зброю для війська, але, на жаль, не спроможна оплатити з бюджету всі його потреби. Вітчизняні компанії-виробники помічають це за кількістю контрактів, обсягами постачання і зверненнями військових з фронту.

Підприємствам потрібно не тільки давати захисникам те, що потрібно саме зараз, але й модернізувати техніку, поліпшувати характеристики, розробляти нові технології. Це все потребує грошей, які виробник може брати виключно зі свого прибутку, отриманого від продажів серійних виробів.

"Станом на сьогодні наше виробництво завантажено на мізерний відсоток, ми можемо багаторазово збільшити виробництво. Потреба у наших виробах просто величезна, але зараз дуже важко, причому не тільки з державними замовленнями, а й з волонтерами, благодійними фондами, іншими організаціями, які ще якось закуповували минулого року. Наскільки я чую, літальних апаратів, особливо розвідувального типу, потрібно багато, але виробники здебільшого стоять незавантажені", – каже Ігор Криничко.

Виробництво дронів "Сірко 2М" у компанії SkyAssist Фото: Skyassist

Експорт допоможе армії

Керівник SkyAssist стверджує, що експорт не просто допоможе українським виробникам дронів, а буквально врятує їх. Безумовно, підприємства з України для зовнішнього ринку можуть значно збільшити ціни і отримати більше прибутку. Це означає більше коштів не тільки для виробників, а й для держави, адже вона отримає більше податків, а значить зможе закуповувати для військових більше тих самих безпілотників, а також іншого озброєння. До того ж інженери зможуть швидше вести нові розробки, а навантаження на волонтерів і благодійні організації зменшиться.

"Можу сказати на прикладі нашої компанії, коли є прибуток і хоч якась фінансова можливість, ми просто даруємо військовим свої вироби. Тому відкриття вікна для експорту стане величезною допомогою компаніям-виробникам, державі та армії. Це буде ковток свіжого повітря і свіжих можливостей для будь-якого виробника", – підкреслив Ігор.

Він вбачає в експорті дронів ще багато додаткових переваг, наприклад, створення робочих місць для українців та українок у той час, коли спостерігаються певні проблеми із працевлаштуванням. Це також можливість розвивати складні наукові галузі, щоб технологічно випередити ворога.

Команда SkyAssist вже неодноразово представляла БпАК "Сірко" на закордонних виставках, зокрема MSPO 2024 у Польщі. За словами Ігоря Криничка, їх стенд ніколи не пустував, постійно підходили зацікавлені іноземці.

"Це дуже показово. Зрозуміло, що ніхто не може зрівнятися з українськими виробниками з військовим досвідом, тому до них вже є черга. На сьогодні це вже не просто "розмови взагалі" , а достатньо конкретні пропозиції від деяких азійських і європейських країн. Та ж сама Фінляндія, Естонія, Польща, Франція заявляють про свою зацікавленність. Можу підтвердити, що зараз йдуть перемовини. Що радує, а якщо поєднати з інформацією про можливість експорту – це викликає обережний оптимізм", – підсумував Ігор Криничко.

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