Дрони втратять ефективність: боєць ЗСУ спрогнозував "найскладніші часи" на передовій

Оборонець Станіслав Бунятов попередив, що ворог може прорвати оборону та вийти на нові рубежі. Водночас офіцер "Алекс" розповів про проблему, яка спостерігається у російському війську.

Related video

У Сил оборони можуть виникнути труднощі на фронті через погодні умови. Про це 9 жовтня повідомив військовослужбовець 24-ї ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

"Найскладніші часи нас чекають під час дощів та туману", — заявив він.

Військовослужбовець пояснив, що в таких умовах FPV-дрони та квадрокоптери з серії Mavic "нормально не працюють".

"З такою кількістю техніки ворог зможе прориватися через нашу оборону і займати нові рубежі, а піхоти у нас зараз всюди дефіцит", — додав "Осман".

У окупантів — інша проблема

Водночас лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" розповів, що російські бійці дедалі більше відчувають дефіцит артилерії, особливо — причіпної.

Він пояснив, що у Міноборони РФ "засвітили" 122-мм гармату Д-74 1950-х років. До цього вже відзначали брак у ворога гармат Д-30, адже на фронті застосовувались найбільш ранні її версії, а на складах фіксували спустошення. Росіяни почали виправдовуватися, що стара гармата насправді ефективна та далеко стріляє.

Фото гармати, яку показали у Міноборони РФ Фото: Офіцер+ / Telegram

"На практиці, як зазначають побратими артилеристи, ворог все одно має кількакратну перевагу по гарматах та БК і нам ще досить багато треба зробити роботи, щоб цей дефіцит дав стратегічну перевагу", — зауважив "Алекс".

Однак, з його слів, проблема з артилерією розв’язується в Росії "набагато довше", ніж в Україні. На завезення нової гармати або заміну ствола ворогу потрібні тижні.

Офіцер спрогнозував, що ЗСУ поки виграють час. Проте він попередив, що окупанти мають великі запаси та більш ніж достатньо боєкомплектів (один БК — це кількість боєприпасів, встановлених на одиницю техніки, наприклад, гармату).

"Але тенденція хороша", — наголосив "Алекс".

Нагадаємо, боєць Сил оборони з позивним "Мучной" розповів про просування ЗС РФ у Донецькій області. З його слів, можна вважати, що селище Цукурине захоплене ворогом.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив про "загострення обстановки" на Куп’янському напрямку. Він зазначив, що російські диверсанти вже неодноразово виходили до річки Оскіл.