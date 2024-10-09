Дроны потеряют эффективность: боец ВСУ спрогнозировал "самые сложные времена" на передовой

Защитник Станислав Бунятов предупредил, что враг может прорвать оборону и выйти на новые рубежи. В то же время офицер "Алекс" рассказал о проблеме, которая наблюдается в российской армии.

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У Сил обороны могут возникнуть трудности на фронте из-за погодных условий. Об этом 9 октября сообщил военнослужащий 24 ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Самые сложные времена нас ждут во время дождей и тумана", — заявил он.

Военнослужащий объяснил, что в таких условиях FPV-дроны и квадрокоптеры из серии Mavic "нормально не работают".

"С таким количеством техники враг сможет прорываться через нашу оборону и занимать новые рубежи, а пехоты у нас сейчас везде дефицит", — добавил "Осман".

У оккупантов — другая проблема

В то же время лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" рассказал, что российские бойцы все больше испытывают дефицит артиллерии, особенно — прицепной.

Он объяснил, что в Минобороны РФ "засветили" 122-мм пушку Д-74 1950-х годов. До этого уже отмечали нехватку у врага пушек Д-30, ведь на фронте применялись самые ранние ее версии, а на складах фиксировали опустошение. Россияне начали оправдываться, что старая пушка на самом деле эффективна и далеко стреляет.

Фото пушки, которую показали в Минобороны РФ Фото: Офицер+ / Telegram

"На практике, как отмечают собратья артиллеристы, враг все равно имеет многократное преимущество по пушкам и БК, и нам еще достаточно много надо сделать работы, чтобы этот дефицит дал стратегическое преимущество", — отметил "Алекс".

Однако, по его словам, проблема с артиллерией решается в России "гораздо дольше", чем в Украине. На завоз новой пушки или замену ствола врагу нужны недели.

Офицер спрогнозировал, что ВСУ пока выиграют время. Однако он предупредил, что оккупанты имеют большие запасы и более чем достаточно боекомплектов (один БК — это количество боеприпасов, установленных на единицу техники, например пушку).

"Но тенденция хорошая", — подчеркнул "Алекс".

Напомним, боец Сил обороны с позывным "Мучной" рассказал о продвижении ВС РФ в Донецкой области. По его словам, можно считать, что поселок Цукурино захвачен врагом.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил об "обострении обстановки" на Купянском направлении. Он отметил, что российские диверсанты уже неоднократно выходили к реке Оскол.