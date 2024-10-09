Непогода повлияет на ситуацию на фронте: как усложнится оборона и остановят ли дожди вражеское наступление

На ситуацию на фронте влияет не только количество ресурсов в украинской и российской армии, но и погода. В частности, ее ухудшение влияет на эффективность техники, оборону и наступления. Фокус рассказывает, как может измениться линия боевого соприкосновения с появлением дождей и туманов.

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Украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман" отметил, что на фронте настанут самые сложные времена во время дождей и тумана. Ведь в таких условиях ни FPV, ни Mavic нормально не работают.

"С таким количеством техники враг сможет прорываться через нашу оборону и занимать новые рубежи, а пехоты у нас сейчас везде дефицит", — сказал Бунятов.

С приходом непогоды на фронте ухудшится ситуация. Военнослужащие не смогут применять всю имеющуюся технику, в результате оборона станет сложнее. Фокус узнал, как осень и зима изменит бои на передовой, и рассказывает, чего ожидать в ближайшее время.

Непогода на фронте: как дожди и туманы повлияют на наступление ВС РФ

Непогода по-разному может повлиять на ситуацию на передовой и нет гарантии, что наступать будет сложнее, считает военнослужащий, бывший народный депутат Игорь Луценко.

"Все зависит от того, где находится противник, где находимся мы. То есть, если противник находится на возвышенности, а мы в низине, то весь дождь, естественно, стекает к нам", — говорит Фокусу Луценко.

По его словам, он бы не стал рассчитывать на то, что наступление врага остановят осень, зима или плохие погодные условия. Луценко отметил, что готовился бы к тому, что придется обороняться от штурмов РФ со всех сторон.

Военнослужащий сообщил, что плохая погода одинаково влияет и на украинскую и российскую технику. Однако сложнее будет зимой. Ведь в этот холодный период разведывательные дроны будут менее эффективными.

"Обычно разведка россиянами ведется с помощью крыльев, которые летают на высоте от километра и выше, а поскольку зимой, как правило, даже осенью, облака бывают ниже километра, то, соответственно, они (россияне, — ред.) не смогут использовать свое преимущество в этих разведывательных дронах", — пояснил он.

В непогоду украинская армия может получить определенное облегчение, поскольку российская артиллерия не сможет так точно и навально попадать в позиции ВСУ. Однако враг имеет возможность компенсировать это другими способами, добавил Луценко.

Лейтенант 47-й ОМБр Анастасия Блищик сообщила в разговоре с Фокусом, что во время дождей и туманов трудно проводить аэроразведку, ведь дроны не так активно летают. Это же касается вражеских БПЛА. Кроме этого, в непогоду труднее передвигаться.

"Когда там уже начинается эта грязь-грязь, то нашей пехоте труднее передвигаться", — сказала Анастасия Блищик.

Блищик считает, что на россиян никак не влияет погода, их настолько уже запугали и гонят вперед, что и в дождь, и в снег они все равно будут пытаться идти, ведь боятся расправы от своего командования. Однако все равно спокойнее на фронте, когда идут сильные дожди.

"Они (оккупанты, — ред.) такие, что просто идут и по тому дождю. Они уже отчаялись, понимают, что погибнут. Они просто идут вперед", — подчеркнула военнослужащая.

Украинский военный Маси Найем сообщил Фокусу, что в холод у врага может не быть возможности одевать полное снаряжение. В частности, для РФ бойцы — это расходный материал, тогда как в Украине люди ценятся.

Применение техники на фронте в непогоду

Лейтенантка Блищик рассказала, что 47-я бригада применяет всю технику на фронте, в частности, у нее есть мощные БМП Bradley, танки Abrams. Эта техника не застревает и не грузит, однако когда сухо, то экипажу легче выезжать.

Маси Найем отметил, что во время плохой погоды БПЛА дальнего и среднего полета не смогут разведывать из-за холода и тумана. В частности, упадет видимость.

"Некоторые аппараты летают минимум на 500 метров и выше. Если они ниже будут летать, их просто собьют", — сказал Найем.

По его словам, перед началом операции дроны долгое время разведывают будущее место боя. Тогда как без разведки планирование усложняется.

"Если мы идем в рейд, его качество будет хуже, или будет много потерь. Это первое. Второе, на земле погодные условия будут отображаться в болотистых местах. Однако не вся линия фронта сейчас на полях. Она иногда в городах, особенно, если говорить о Харьковском направлении, Покровске", — пояснил он.

Военнослужащий отметил, что болотистые места затрудняют движение техники, логистику. Кроме этого, в холодную погоду бойцам нужно есть что-то горячее, а не только сухпайки, надо помыться. Трудно обогреваться в окопах, ведь когда военный включает буржуйку, то дым будет выдавать позиции. Не маловажную роль играет одежда военнослужащего. Летом достаточно пикселя, а зимой нужно тепло одеваться, чтобы можно было несколько часов быть среди холода. Также эвакуация с поля боя становится сложнее, на нее нужно больше времени.

Напомним, 8 октября синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха заявила, что Украина оказалась под влиянием дождевого циклона, который отходит в северо-восточном направлении. Однако новую порцию дождей принесет новый атмосферный фронт с запада.

6 октября в СМИ сообщили, что за два месяца украинские морские пехотинцы уничтожили более 50 вражеских разведывательных БПЛА. В частности, это удалось сделать с помощью небольших модернизированных дронов-камикадзе во взаимодействии с радиолокационными станциями.