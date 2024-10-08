Атмосферный фронт с дождями накроет Украину: сколько продержится солнечная погода

Без осадков в Украине должно быть до четверга, 10 октября, предупредила синоптик Наталья Птуха. В дальнейшем Украину снова накроет атмосферный фронт с дождями.

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Сейчас Украина оказалась под влиянием дождевого циклона, который уже отходит в северо-восточном направлении. Впрочем, когда он отойдет с территории нашей страны, новый атмосферный фронт с запада принесет новую порцию дождей. Об этом, как пишет УНИАН, рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Она пояснила, что дожди в течение последних дней вызвал циклон, но осадки постепенно будут прекращаться.

Во вторник днем, 8 октября, по данным Птухи, еще немного дождливо будет в Сумской и Харьковской областях. Зато на территории большинства регионов будет преобладать солнечная погода без осадков.

"И она удержится так без осадков до четверга включительно", — уточнила она.

Впрочем, уже с пятницы, 11 октября, с запада придет новый атмосферный фронт, который принесет новые дожди. В субботу осадки распространятся уже и по правобережью.

Температурный прогноз

Днем температура воздуха будет несколько повышаться. Температурные показатели в дневные часы сегодня составят +16°...+21°. На севере и северо-востоке, где могут быть остаточные процессы от циклона, ожидается лишь +12°...+17°.

Впрочем, уже в середине недели к выходным в большинстве регионов температура подпрыгнет до +17°...+24°. В северо-восточной части страны в среду будет несколько прохладнее, до +14°...+19°.

"Но все равно для октября это достаточно комфортные показатели", — подчеркнула синоптик.

Погода в Киеве

Киевлян ожидают несколько дней достаточно комфортной и относительно спокойной погоды. Солнечно, без осадков будет до пятницы.

"Среда будет очень комфортной — около +20°. И четверг, в принципе, так же. В пятницу уже несколько облачно", — отметила Наталья Птуха.

Напомним, в Гидрометцентре сообщали, что в октябре погода в Украине будет несколько теплее, чем обычно.

Начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко предупреждала, что т.н. "бабьего лета" в Украине может и не быть.