Атмосферний фронт з дощами накриє Україну: скільки протримається сонячна погода

Без опадів в Україні має бути до четверга, 10 жовтня, попередила синоптикиня Наталія Птуха. Надалі до України знову завітає атмосферний фронт з дощами.

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Наразі Україна опинилася під впливом дощового циклону, який вже відходить у північно-східному напрямку. Утім, коли він відійде з території нашої країни, новий атмосферний фронт із заходу принесе нову порцію дощів. Про це, як пише УНІАН, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Вона пояснила, що дощі впродовж останніх днів спричинили циклон, але опади поступово припинятимуться.

У вівторок вдень, 8 жовтня, за даними Птухи, ще трохи дощитиме у Сумській та Харківській областях. Натомість на території більшості регіонів переважатиме сонячна погода без опадів.

"І вона утримається так без опадів до четверга включно", — уточнила вона.

Утім вже з п’ятниці, 11 жовтня, із заходу надійде новий атмосферний фронт, який принесе нові дощі. У суботу опади поширяться вже й по правобережжю.

Температурний прогноз

Вдень температура повітря дещо підвищуватиметься. Температурні показники в денні години сьогодні складатимуть +16°…+21°. На півночі та північному сході, де можуть бути залишкові процеси від циклону, очікується лише +12°…+17°.

Утім, вже в середині тижня до вихідних у більшості регіонів температура підстрибне до +17°…+24°. У північно-східній частині країни в середу буде дещо прохолодніше, до +14°…+19°.

"Але усе одно для жовтня це досить комфортні показники", — наголосила синоптикиня.

Погода в Києві

На киян очікують кілька днів досить комфортної та відносно спокійної погоди. Сонячно, без опадів буде до п’ятниці.

"Середа буде дуже комфортною — близько +20°. І четвер, в принципі, так само. В п’ятницю вже дещо захмариться", — зазначила Наталя Птуха.

Нагадаємо, в Гідрометцентрі повідомляли, що у жовтні погода в Україні буде дещо теплішою, ніж зазвичай.

Начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко попереджала, що т.зв. "бабиного літа" в Україні може й не бути.