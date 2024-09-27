Тепліше, ніж звичайно: синоптики підготували прогноз погоди на жовтень в Україні

У жовтні середня температура повітря передбачається у межах 7-13 градусів тепла, повідомили в УкрГМЦ. І це трохи "гарячіше", ніж зазвичай.

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У жовтні погода в Україні буде дещо теплішою, ніж зазвичай. Про це повідомили в Гідрометцентрі.

Як інформують синоптики, середня місячна температура повітря передбачається 7-13° тепла, тобто на 1-1.5° вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 31-67 мм. Причому в Карпатах місцями 77-101 мм, що, як наголошують синоптики, в межах норми.

Середня місячна температура повітря у жовтні становить 6-13° тепла, в Карпатах місцями 4-5° тепла.

При чому, як попереджають в Українському гідрометцентрі, заморозки у першій половині жовтня — звичайне явище.

Водночас, як розповіла УНІАН синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, на вихідних в Україні передбачається зміна синоптичних процесів, що наступного тижня спричинить зниження температурного фону до +15°…+20°.

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За словами Птухи, справжня осіння погода наближається й наскільки вона буде типовою для початку жовтня, сказати поки що складно, але стане прохолодніше, ніж зараз.

Нагадаємо, начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко 13 вересня попереджала, що т.зв. "бабиного літа" в Україні може й не бути.

Також, як писав Фокус, Тетяна Адаменко розповідала, що в Україні спостерігатиметься тепла погода до кінця вересня.