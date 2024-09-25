Погода в Україні: синоптикиня назвала дату, коли відчутно похолодає

За словами Наталі Птухи, температурний фон з кінця вересня буде в межах 15-20 градусів тепла, однак це не означає, що вже почалася метеорологічна осінь.

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Під кінець тижня в Україну прийде справжня осінь і в більшості регіонів фіксуватиметься відчутне похолодання. Про це в ефірі "Громадського радіо" розповіла синоптикиня Наталя Птуха.

За її словами, характер погоди ставатиме з кожним днем дедалі осіннішим, а вже в неділю, 29 вересня, громадяни відчують це на собі. З цього дня Україну накриє атмосферний фронт, який іде з Балкан. Температурний фон у денні часи буде в межах 15-20 градусів тепла.

"З неділі буде більш відчутна зміна погодних процесів. Буде більш осінній характер погоди, зниження температури в більшості регіонів, крім південного сходу. Там усе ж таки залишаються досить високі температури, які триматимуться до середини наступного тижня", — заявила Наталя Птуха.

Водночас, як зазначила далі синоптикиня, зниження температури повітря, яке відбудеться в неділю, не означатиме, що в цей день прийшла метеорологічна осінь. Цей показник відстежується окремо. Приміром, якщо три дні поспіль фіксуватиметься температура повітря близько 15 градусів тепла.

"Уже з неділі на кожній метеостанції окремо треба відстежувати узагальнену ситуацію в регіоні : де нижчі температурні показники, де вищі. У західних областях теж температура з неділі ще трішечки знизиться. Бо й зараз там — попри те, що над більшістю територій досі теплі повітряні маси — відчувають більший вплив атмосферних фронтів із Заходу. І температурний фон у межах денних показників — 18-23°C. Тобто вже дещо нижчий. А в неділю ще трохи знизиться", — підсумувала синоптикиня.

Нагадаємо, 20 вересня повідомлялося, що горить навколо Києва та коли покращиться якість повітря. У столиці погіршився стан повітря через пожежі в екосистемах. Ситуацію могли б поліпшити дощі, проте вони не прогнозуються. Фокус поговорив з екологами та синоптиками і з'ясував, на що очікувати найближчим часом і яку загрозу це може становити.