Повсюди дощі з грозами: Україну накриє короткочасне похолодання, прогноз синоптикині

За словами Наталії Діденко, крім зниження температури, очікується поривчастий вітер, а в деяких регіонах і зовсім штормовий — до 15-20 метрів на секунду. Надовго така погода не затримається.

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В Україні почала відчуватися осінь і найближчим часом прийде короткочасне похолодання, яке торкнеться багатьох регіонів країни. Детальним прогнозом поділилася синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За її словами, вже з середи, 18 вересня, населення України зіткнеться з "цікавим" зниженням температури повітря. На опублікованій карті можна побачити, що похолодання торкнеться смуги від Одеської області, через Вінницьку, частину Черкаської, Житомирської та Київської областей.

В Україну прийде короткочасне похолодання та дощі Фото: facebook / Наталья Диденко

"На цьому свіженькому острівці температура повітря становитиме +18+22 градуси. А на решті території України 18-го вересня утримається тепла погода, +22+27 градусів. Дощі, подекуди з грозами, у середу можуть виникати практично повсюдно в Україні, крім східної частини. Але це не означає їхнє тотальне домінування — локальні", — написала Наталка Діденко.

Вітер при цьому залишається поривчастим, а на півдні, сході та центральній частині країни і зовсім його можна назвати штормовим — до 15-20 метрів на секунду.

Київ. У столиці в середу очікується короткочасне похолодання до +20…+21 градуса тепла. Така погода, за прогнозом синоптикині, надовго в Україні не затримається.

"Вітер східного напрямку, поривчастий. Завтра в столиці можуть набігти хмари і навіть десь пройде невеликий дощ. Надалі в Україні переважатиме тепла та суха погода", — підсумувала Наталка Діденко.

Нагадаємо, 16 вересня повідомлялося, що синоптики розповіли, коли очікувати похолодання і перших заморозків. Протягом цього тижня в більшості регіонів зберігатиметься суха погода. В Укргідрометцентрі запевнили, що циклон, який вирує в низці європейських країн, Україні не загрожує.