Коли будуть перші заморозки в Україні: синоптики розказали, коли очікувати похолодання

За прогнозами синоптиків, протягом цього тижня у більшості регіонів буде зберігатися суха погода. В Укргідрометцентрі запевнили, що циклон, який вирує у низці європейських країн, Україні не загрожує.

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В Україну наближається потужний антициклон з півночі, що принесе суху та малохмарну погоду на початку тижня. Дощі очікуються лише у західних регіонах та на Одещині, повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Температура повітря вдень складатиме комфортні +26 градусів. У Карпатах буде прохолодніше, там температура не перевищуватиме +20 градусів.

Синоптикиня Наталія Птуха заспокоїла — та негода, що вирувала над Центральною Європою на територію України не дійшла і вже не дійде у таких масштабах і з такими руйнівними наслідками.

Погода в Україні на тиждень

17 вересня: короткочасні дощі на Закарпатті, Одещині та в Криму;

18 вересня: дощі очікуються по всій Україні, окрім північних областей;

19 вересня: на півдні, Прикарпатті та в Карпатах короткочасний дощ, гроза;

Температура вдень 20-27°, на Закарпатті та Прикарпатті – 16-21°.

17-19 вересня у більшості північних, центральних, південних та Харківській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 17 вересня для Київської області

На Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла, а вдень підніметься до 22-27°.

Погода у Києві 17 вересня

За прогнозом Наталки Діденко, у Києві 17-го вересня очікується тепла погода з температурою повітря +25… +26 градусів. Опади в столиці малоймовірні.

"Надалі в Україні переважатиме суха погода, хіба лише 18-го вересня на заході та півдні — локальні дощі, температура повітря в більшості областей істотно не зміниться", — зазначила Діденко.

Синоптики прогнозують, що у вересні різкого похолодання в Україні не буде. Температура знижуватиметься поступово, без тривалих дощів, а перші заморозки очікуються наприкінці місяця.

Нагадаємо, Європу накрив потужний циклон "Борис". В Австрії, Чехії, Польщі та Румунії опади спричинили руйнівні повені. Велика вода прориває дамби і затоплює міста.

15 вересня мер Будапешта Георгій Карачань попередив, що на угорську столицю насувається "повінь десятиліття".