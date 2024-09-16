Когда будут первые заморозки в Украине: синоптики рассказали, когда ожидать похолодания

По прогнозам синоптиков, в течение этой недели в большинстве регионов будет сохраняться сухая погода. В Укргидрометцентре заверили, что циклон, который бушует в ряде европейских стран, Украине не угрожает.

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В Украину приближается мощный антициклон с севера, который принесет сухую и малооблачную погоду в начале недели. Дожди ожидаются только в западных регионах и в Одесской области, сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Температура воздуха днем будет составлять комфортные +26 градусов. В Карпатах будет прохладнее, там температура не будет превышать +20 градусов.

Синоптик Наталья Птуха успокоила — та непогода, которая бушевала над Центральной Европой на территорию Украины не дошла и уже не дойдет в таких масштабах и с такими разрушительными последствиями.

Погода в Украине на неделю на неделю

17 сентября: кратковременные дожди на Закарпатье, Одесской области и в Крыму;

18 сентября: дожди ожидаются по всей Украине, кроме северных областей;

19 сентября: на юге, Прикарпатье и в Карпатах кратковременный дождь, гроза;

Температура днем 20-27°, на Закарпатье и Прикарпатье — 16-21°.

17-19 сентября в большинстве северных, центральных, южных и Харьковской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 17 сентября для Киевской области

На Киевщине ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 14 до 19 градусов тепла, а днем поднимется до 22-27°.

Погода в Киеве 17 сентября

По прогнозу Наталки Диденко, в Киеве 17-го сентября ожидается теплая погода с температурой воздуха +25... +26 градусов. Осадки в столице маловероятны.

"В дальнейшем в Украине будет преобладать сухая погода, разве только 18-го сентября на западе и юге — локальные дожди, температура воздуха в большинстве областей существенно не изменится", — отметила Диденко.

Синоптики прогнозируют, что в сентябре резкого похолодания в Украине не будет. Температура будет снижаться постепенно, без длительных дождей, а первые заморозки ожидаются в конце месяца.

Напомним, Европу накрыл мощный циклон "Борис". В Австрии, Чехии, Польше и Румынии осадки вызвали разрушительные наводнения. Большая вода прорывает дамбы и затапливает города.

15 сентября мэр Будапешта Георгий Карачань предупредил, что на венгерскую столицу надвигается "наводнение десятилетия".