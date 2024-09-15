В Польше под воду после прорыва дамбы ушел город: Туск планирует объявить состояние стихийного бедствия (видео)

Сотни людей отрезаны от мира из-за масштабных наводнений. Самая критическая ситуация в городах Глухолазы, Строне-Шленски и Клодзко. Украина предложила Польше помощь.

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Город Строне-Шленски на юго-западе Польши оказался под водой. Из-за наводнения была повреждена дамба на реке Моравка. Вертолеты из Вроцлава отправились к населенному пункту. Многие жители ожидают эвакуации на крышах своих домов. Непогода унесла жизни уже двух человек, сообщает польская радиостанция RMF24. В соцсетях публикуют последствия стихийного бедствия.

Тело 42-летнего мужчины без признаков насильственной смерти обнаружили в потоке воды в городе Бельско-Бяла Силезского воеводства. Ранее погибшего нашли в Клодском уезде.

600 человек были отрезаны от мира в Строне-Шленски. Вода разрушает этот город, расположенный в районе Клодзко, после того, как были разрушены насыпи возле дамбы на соседнем водохранилище. В населенном пункте вместе с местными жителями находятся полсотни солдат войск теробороны страны, которые прибыли туда на помощь.

В некоторых населенных пунктах гмины Клодзко власти предупреждают о второй волне наводнения, которая, по прогнозам, должна быть выше предыдущей на один метр.

В населенном пункте Глухолазы большая вода разрушила временный мост.

В зоне стихийного бедствия находятся члены польского правительства, в частности премьер-министр Дональд Туск, вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш, глава МВД Томаш Семоняк, министр инфраструктуры Дариуш Климчак.

Туск заявил, что планирует объявить в Польше состояние стихийного бедствия из-за масштабных наводнений.

"После консультаций с профильными министрами и службами я распорядился подготовить постановление Совета министров о введении состояния стихийного бедствия", — написал глава польского правительства.

Он также отметил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил солидарность с Польшей и готовность немедленно направить сотню спасателей, оснащенных специальным оборудованием, для борьбы с паводком.

Напомним, 15 сентября мэр столицы Венгрии Гергей Корачонь предупредил, что к Будапешту приближается крупнейшее за последнее десятилетие наводнение.

В Восточной Европе свирепствует циклон "Борис". Наибольший ущерб от стихии понесли Австрия, Чехия, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия. Многие города и села в этих странах полностью затоплены, десятки тысяч жителей остались без электроэнергии.