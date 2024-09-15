На Будапешт надвигается "наводнение десятилетия": пик Дуная достигнет 8 метров

Мэр столицы Венгрии Гергей Корачонь предупредил о закрытии нижних набережных Буды и Пешта с вечера понедельника. Уровень воды будет самым высоким во второй половине недели.

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Крупнейшее наводнение за последнее десятилетие приближается к Будапешту. Об этом заявил мэр столицы Венгрии Гергей Корачонь в своем обращении, опубликованном в воскресенье утром, 15 сентября.

Готовность к противопаводковой защите в городе повысят до третьего уровня с понедельника. Ожидается, что уровень воды будет самым высоким во второй половине недели, и из-за сильных дождей он будет спадать медленно.

Корачонь сообщил, что нижние набережные Пешта и Буды будут закрыты с 20:00 понедельника. Он просит тех, кто паркует там свои автомобили, переставить их, иначе столичные власти будут вынуждены их убрать. Мэр сказал, что остров Маргит особенно уязвим к наводнениям, поэтому также следует ожидать закрытия набережных.

Ожидается, что пик Дуная достигнет восьми метров.

Непогода последних дней повлияла и на остальную территорию Венгрии. По стране прокатились ураганы, которые нанесли значительный ущерб. В частности повреждены линии электропередач. Чаще всего за помощью обращались из-за падения деревьев и веток на дороги.

Напомним, наводнения накрыли ряд европейских стран. В Румынии погибли четыре человека. В Чехии без света остались более 60 тысяч домохозяйств. Из-за сильных осадков в Польше и Чехии железнодорожные операторы временно отменили ряд рейсов.

Начальница отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяны Адаменко заявила, что тепло в Украине продлится до конца сентября.