Повсеместные дожди с грозами: Украину накроет кратковременное похолодание, прогноз синоптика

По словам Натальи Диденко, помимо снижения температуры ожидается порывистый ветер, а в некоторых регионах и вовсе штормовой — до 15-20 метров в секунду. Надолго такая погода не задержится.

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В Украине начала ощущаться осень и в ближайшее время придет кратковременное похолодание, которое затронет многие регионы страны. Детальным прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, уже со среды, 18 сентября, население Украины столкнется с "интересным" снижением температуры воздуха. На опубликованной карте можно увидеть, что похолодание затронет полосу от Одесской области, через Винницкую, часть Черкасской, Житомирской и Киевской областей.

В Украину придет кратковременное похолодание и дожди Фото: facebook / Наталья Диденко

"На этом свеженьком островке температура воздуха составит +18+22 градуса. А на остальной территории Украины 18-го сентября удержится теплая погода, +22+27 градусов. Дожди, местами с грозами, в среду могут возникать практически повсеместно в Украине, кроме восточной части. Но это не означает их тотальное доминирование — локальные", — написала Наталья Диденко.

Ветер при этом остается порывистым, а на юге, востоке и центральной части страны и вовсе его можно назвать штормовым — до 15-20 метров в секунду.

Киев. В столице в среду ожидается кратковременное похолодание до +20…+21 градуса тепла. Такая погода, по прогнозу синоптика, надолго в Украине не задержится.

"Ветер восточного направления, порывистый. Завтра в столице могут набежать облака и даже где-то пройдет небольшой дождь. В дальнейшем в Украине будет преобладать теплая и сухая погода", — подытожила Наталья Диденко.

Напомним, 16 сентября сообщалось, что синоптики рассказали, когда ожидать похолодания и первых заморозков. В течение этой недели в большинстве регионов будет сохраняться сухая погода. В Укргидрометцентре заверили, что циклон, который бушует в ряде европейских стран, Украине не угрожает.