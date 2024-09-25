Погода в Украине: синоптик назвала дату, когда ощутимо похолодает

По словам Натальи Птухи, температурный фон с конца сентября будет в пределах 15-20 градусов тепла, однако это не значит, что уже началась метеорологическая осень.

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Под конец недели в Украину придет настоящая весна и в большинстве регионов будет фиксироваться ощутимое похолодание. Об этом в эфире "Громадського радiо" рассказала синоптик Наталья Птуха.

По ее словам, характер погоды будет становиться с каждым днем все более осенним и уже в воскресенье, 29 сентября, граждане ощутят это на себе. С этого дня Украину накроет атмосферный фронт, который идет из Балкан. Температурный фон в дневные часты будет в пределах 15-20 градусов тепла.

"С воскресенья будет более ощутимое изменение погодных процессов. Будет более осенний характер погоды, снижение температуры в большинстве регионов, кроме юго-востока. Там все же остаются достаточно высокие температуры, которые будут держаться до середины следующей недели", — заявила Наталья Птуха.

При этом, как отметила далее синоптик, снижение температуры воздуха, которое произойдет в воскресенье, не будет означать, что в этот день пришла метеорологическая осень. Этот показатель отслеживается отдельно. К примеру, если три дня подряд будет фиксироваться температура воздуха около 15 градусов тепла.

"Уже с воскресенья по каждой метеостанции отдельно надо отслеживать обобщенную ситуацию по региону — где ниже температурные показатели, где выше. В западных областях тоже температура с воскресенья еще немножечко снизится. Потому что и сейчас там — несмотря на то, что большинство территорий до сих пор в теплой воздушной массе — испытывают большее влияние атмосферных фронтов с Запада. И там температурный фон в пределах дневных показателей — 18-23°C. То есть уже несколько ниже. А в воскресенье еще немного снизится", — подытожила Наталья Птуха.

Напомним, 20 сентября сообщалось, что горит вокруг Киева и когда улучшится качество воздуха. В столице ухудшилось состояние воздуха из-за пожаров в экосистемах. Ситуацию могли бы улучшить дожди, однако они не прогнозируются. Фокус поговорил с экологами и синоптиками и выяснил, чего ожидать в ближайшее время, и какую угрозу это может представлять.