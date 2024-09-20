Дышать опасно: что горит вокруг Киева и когда улучшится качество воздуха, — экологи

В столице ухудшилось состояние воздуха из-за пожаров в экосистемах. Ситуацию могли бы улучшить дожди, однако они не прогнозируются. Фокус поговорил с экологами и синоптиками и выяснил, чего ожидать в ближайшее время, и какую угрозу это может представлять.

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Утром 20 сентября в Киеве ухудшилось состояние воздуха. На несколько часов столица возглавила рейтинг самого грязного воздуха в мире. В КГГА призвали киевлян и гостей столицы воздержаться от проветривания помещений и ограничить длительное пребывание на улице. Вероятной причиной загрязнения воздуха называют сильные пожары в экосистеме Киевской области.

Качество воздуха в Киеве и области Фото: SaveEcoBot

Почему ухудшилось качество воздуха в Киеве

Эколог Владимир Борейко рассказал Фокусу, что сейчас сезон пожаров, от чего и повысился уровень загрязнения воздуха в столице

"В Борисполе или в Броварах, в лесах, горит трава и, видимо, сосна. Сейчас вообще по всей области и по другим областям горит трава. Вот мы проезжали сейчас возле Полтавы, тоже горит трава. Сухая трава, дождя нет, поэтому такой сезон пожаров", — сказал эколог.

Он отметил, что это природное явление, поэтому сложно сказать, как долго продлится. Ведь сначала ветер может быть чистым, а ночью, в частности, южным, в результате снова будут пожары. Эколог отметил, что решить ситуацию помогут дожди.

"Если пойдут дожди, то трава сразу станет мокрой и не будет гореть. Я смотрел на неделю прогноз погоды, дождей нет. То есть потенциально могут быть каждую ночь эти загрязнения", — пояснил он.

Коммуникационщик ОО SaveDnipro Константин Федоров в комментарии Фокусу сообщил, что официально причиной ухудшения качества воздуха КГГА назвала пожары в экосистемах.

"Мы тоже склонны считать, что причина задымления — пожары в экосистемах за пределами Киева. Недавно изменилось направление ветра, и это способствовало переносу задымления с тех направлений, где есть пожары", — сказал Федоров.

Он подчеркнул, что ситуация выходит за пределы мер, которые необходимы для улучшения качества воздуха в Киеве, ведь причина внешняя. По его словам, это может быть компетенция ГСЧС, поскольку предотвращение и локализация пожаров в экосистемах — их ответственность.

"Что-то нам подсказывает, что эти меры пока не очень эффективны. Ведь такие пожары случаются каждый год. А в этом году с его засушливым августом-сентябрем и подавно", — считает Федоров.

Пожары на торфяниках

Согласно карте пожаров и направления ветра от SaveEcoBot, на севере наибольшее количество возгораний наблюдалось в Черниговской, Киевской, Полтавской и Сумской областях.

Заметим, что в ГСЧС не прокомментировали Фокусу ситуацию с качеством воздуха в Киеве и посоветовали обратиться в "Укргидрометцентр".

В МВД сообщили, что задымление вызвано изменением ветра и незначительными очагами пожаров в экосистемах, а именно на торфяниках и открытых территориях Киевской, Черниговской и Сумской областей. Тогда как по данным "Укргидрометцентра", слабый северный, северо-восточный ветер способствует накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы.

"На территории Украины спасатели ликвидируют 21 масштабный пожар в экосистемах, общей площадью около 2 200 га", — говорится в сообщении.

В Texty.org.ua сообщили, что торфяники становятся основой для разрастания дальнейших пожаров, в частности, они часто граничат с залежами, сельхозземлями или лесом. На ситуацию в Киевской области влияет ряд факторов — последствия советской мелиорации, создание новых агроугодий, попадание части торфяников под застройку. Остатки влаги в торфяниках уменьшила сухая погода, в результате это повлияло на какие-то воздуха в столице.

Когда улучшится качество воздуха в Киеве: прогноз от синоптиков

Ситуацию с качеством воздуха улучшит дождь, однако его в ближайшие дни не предвидится в Киеве, говорит Фокусу синоптик Наталья Диденко.

"Антициклональная погода обусловит сухую воздушную массу. К тому же при антициклоне обычно ветер бывает слабым или даже штиль. Первый дождь, вероятно, в Киеве может быть 27-28 сентября", — сказала она.

По ее прогнозу, в столице ветер усилится 25 сентября. В ближайшие дни антициклон обусловит сухую, маловетреную погоду. Однако ситуация может улучшиться без дождя и ветра, нужно следить за ежедневными измерениями.

В свою очередь Диденко добавила, что изменение ветра не может влиять на количество вредных примесей, тогда как важна сила ветра. Когда в воздухе происходит зависание вредных частиц, то усиление ветра их рассасывает.

Синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха рассказала Фокусу, что очаги возгорания, из-за которых ухудшилось состояние воздуха в Киеве, еще остаются на Киевщине, Сумщине и Черниговщине. Так в столицу дым кое-где и поступил из этих трех областей.

"Ветер изменился, и начала как раз с севера, с северо-востока к нам поступать воздушная масса, которая вместе с этим принесла и этот дым. Улучшение ситуации, конечно, зависит от того, когда исчезнет источник дыма. Мы, как синоптики, только можем прогнозировать направление ветра, но по крайней мере до понедельника у нас еще ветер будет преобладать как раз таки с северо-востока, с севера, то есть такой, как и сегодня. Но уже со вторника он будет меняться", — пояснила Птуха.

По словам синоптика, сейчас Украина находится под влиянием антициклона, поля высокого давления. Его центр — на севере, тогда как Украина — в периферии, его южной части.

"За счет этого у нас воздушные потоки, как раз северные, северо-восточные, и обеспечивается погода без осадков, достаточно спокойная, потому что ветер очень слабенький, скорости незначительные", — сказала она.

Опасность от загрязненного воздуха

Эколог Владимир Борейко сообщил, что такой воздух представляет опасность для здоровья из-за огромного уровня загрязняющих веществ.

"Если люди страдают астмой, заболеваниями легких, или люди пожилого возраста, или малыши, то для них это, я бы сказал, критично", — заявил эколог.

В КГГА посоветовали:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить больше воды;

очиститель воздуха включить на максимум;

ограничить использование собственного авто, отдав предпочтение общественному транспорту.

Напомним, 20 сентября Киев занял первое место в мировом рейтинге загрязнения воздуха, индекс составил 176 AQI. Так, столице удалось опередить египетский Каир, который постоянно лидировал.

Согласно карте приложения "Киев цифровой", утром состояние воздуха было вредным почти во всех районах города.