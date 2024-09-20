Дихати небезпечно: що горить навколо Києва і коли покращиться якість повітря, — екологи

У столиці погіршився стан повітря через пожежі в екосистемах. Ситуацію могли б покращити дощі, проте вони не прогнозуються. Фокус поговорив з екологами та синоптиками і з'ясував, чого очікувати найближчим часом, та яку загрозу це може становити.

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Вранці 20 вересня в Києві погіршився стан повітря. На кілька годин столиця очолила рейтинг найбруднішого повітря в світі. У КМДА закликали киян та гостей столиці утриматися від провітрювання приміщень та обмежити тривале перебування на вулиці. Ймовірною причиною забруднення повітря називають сильні пожежі в екосистемі Київської області.

Якість повітря в Києві та області Фото: SaveEcoBot

Чому погіршилася якість повітря в Києві

Еколог Володимир Борейко розповів Фокусу, що нині сезон пожеж, від чого й підвищився рівень забруднення повітря у столиці

"У Борисполі чи у Броварах, у лісах, горить трава і, мабуть, сосна. Зараз взагалі по всій області й по інших областях горить трава. От ми проїжджали зараз біля Полтави, теж горить трава. Суха трава, дощу немає, тому такий сезон пожеж", — сказав еколог.

Він наголосив, що це природне явище, тому складно сказати, як довго триватиме. Адже спочатку вітер може бути чистим, а вночі, зокрема, південним, в результаті знову будуть пожежі. Еколог зауважив, що вирішити ситуацію допоможуть дощі.

"Якщо підуть дощі, то трава зразу стане мокрою і не буде горіти. Я дивився на тиждень прогноз погоди, дощів немає. Тобто потенційно можуть бути кожну ніч оці забруднення", — пояснив він.

Комунікаційник ГО SaveDnipro Костянтин Федоров у коментарі Фокусу повідомив, що офіційно причиною погіршення якості повітря КМДА назвала пожежі в екосистемах.

"Ми теж схильні вважати, що причина задимлення — пожежі в екосистемах за межами Києва. Нещодавно змінився напрямок вітру і це сприяло перенесенню задимлення з тих ділянок, де є пожежі", — сказав Федоров.

Він наголосив, що ситуація виходить за межі заходів, які необхідні для поліпшення якості повітря в Києві, адже причина зовнішня. За його словами, це може бути компетенція ДСНС, оскільки запобігання та локалізація пожеж в екосистемах — їхня відповідальність.

"Щось нам підказує, що ці заходи наразі не дуже ефективні. Адже такі пожежі трапляються щороку. А цього року з його посушливим серпнем-вереснем і поготів", — вважає Федоров.

Пожежі на торфовищах

Згідно з картою пожеж та напрямку вітру від SaveEcoBot, на півночі найбільша кількість займань спостерігалася в Чернігівській, Київській, Полтавській та Сумській областях.

Зауважимо, що в ДСНС не прокоментували Фокусу ситуацію з якістю повітря в Києві та порадили звернутися до "Укргідрометцентру".

У МВС повідомили, що задимлення спричинене зміною вітру та незначними осередками пожеж в екосистемах, а саме на торфовищах і відкритих територіях Київської, Чернігівської й Сумської областей. Тоді як за даними "Укргідрометцентру", слабкий північний, північно-східний вітер сприяє накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

"На території України рятувальники ліквідовують 21 масштабну пожежу в екосистемах, загальною площею близько 2 200 га", — йдеться у повідомленні.

У Texty.org.ua повідомили, що торфовища стають основою для розростання подальших пожеж, зокрема, вони часто межують із перелогами, сільгоспземлями чи лісом. На ситуацію в Київській області впливає низка факторів — наслідки радянської меліорації, створення нових агроугідь, потрапляння частини торфовищ під забудову. Залишки вологи у торфовищах зменшила суха погода, в результаті це вплинуло на якісь повітря в столиці.

Коли поліпшиться якість повітря в Києві: прогноз від синоптиків

Ситуацію з якістю повітря покращить дощ, проте його найближчими днями не передбачається в Києві, каже Фокусу синоптикиня Наталка Діденко.

"Антициклональна погода зумовить суху повітряну масу. До того ж при антициклоні зазвичай вітер буває слабким або навіть штиль. Перший дощ, ймовірно, у Києві може бути 27-28 вересня", — сказала вона.

За її прогнозом, у столиці вітер посилиться 25 вересня. Найближчими днями антициклон зумовить суху, маловітряну погоду. Проте ситуація може покращитися без дощу та вітру, потрібно стежити за щоденними вимірюваннями.

Своєю чергою Діденко додала, що зміна вітру не може впливати на кількість шкідливих домішок, тоді як важлива сила вітру. Коли в повітрі відбувається зависання шкідливих часточок, то посилення вітру їх розсотує.

Синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха розповіла Фокусу, що осередки займання, через які погіршився стан повітря в Києві, ще залишаються на Київщині, Сумщині та Чернігівщині. Так, до столиці дим подекуди й надійшов з цих трьох областей.

"Вітер змінився і почала якраз з півночі, з північного сходу до нас надходити повітряна маса, яка принесла і цей дим. Покращення ситуації, звичайно, залежить від того, коли зникне джерело диму. Ми, як синоптики, тільки можемо прогнозувати напрямок вітру, але принаймні до понеділка в нас ще вітер переважатиме якраз таки з північного сходу, з півночі, тобто такий, як і сьогодні. Але вже з вівторка він буде змінюватися", — пояснила Птуха.

За словами синоптикині, наразі Україна перебуває під впливом антициклону, поля високого тиску. Його центр — на півночі, тоді як Україна — в периферії, його південній частині.

"За рахунок цього в нас і забезпечується погода без опадів, досить спокійна, тому що вітер дуже слабенький, швидкості незначні", — сказала вона.

Небезпека від забрудненого повітря

Еколог Володимир Борейко повідомив, що таке повітря становить небезпеку для здоровʼя через величезний рівень забруднювальних речовин.

"Якщо люди страждають на астму, захворювання легенів, або люди літнього віку, чи малюки, то для них це, я б сказав, критично", — заявив еколог.

У КМДА порадили:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити більше води;

очищувач повітря увімкнути на максимум;

обмежити використання власного авто, віддавши перевагу громадському транспорту.

Нагадаємо, 20 вересня Київ посів перше місце у світовому рейтингу забруднення повітря, індекс становив 176 AQI. Так, столиці вдалося випередити єгипетський Каїр, який постійно лідирував.

Згідно з картою застосунку "Київ цифровий", вранці стан повітря був шкідливим майже у всіх районах міста.