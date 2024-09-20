На вулицю краще не виходити: у Києві один із найвищих рівнів забруднення повітря у світі (фото)

У КМДА попередили громадян, що в повітрі підвищена концентрація зважених часток і причиною, найімовірніше, є сильні пожежі. Громадян закликали зачинити вікна і не виходити зайвий раз на вулицю.

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У Києві значно погіршився стан повітря, тому громадян закликали утриматися від провітрювання приміщень та обмежити тривале перебування на вулиці. Про це написали в Київській міській державній адміністрації.

Станом на 07:00 у повітрі фіксувалося підвищення концентрації завислих часток (пилу), про що повідомили в Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА. Ймовірною причиною є сильні пожежі в екосистемі Київської області.

"За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі було зафіксовано у Вишгородському районі", — ідеться в повідомленні.

У зв'язку з цим до поліпшення ситуації зі станом повітря громадянам рекомендують:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

увімкнути на максимум очищувач повітря, якщо він є.

На карті застосунку "Київ цифровий" також можна помітити, що стан повітря шкідливий практично у всіх районах міста. Користувачам навіть почали надходити повідомлення з попередженням і рекомендаціями.

У Києві від самого ранку значно забруднене повітря Фото: Скриншот

Жителів Києва, як і в КМДА, закликали не виходити зайвий раз на вулицю, відмовитися від фізичної активності на відкритому повітрі, а також пити більше води, адже вона насичує киснем і сприяє очищенню від шкідливих речовин.

У Києві від самого ранку значно забруднене повітря Фото: Скриншот

За даними сервісу IQair, рівень забруднення в Києві перевищує гранично допустимий у 12 із половиною разів. Українська столиця наразі опинилася на 3-му місці в рейтингу найбільше забруднених міст світу. Київ випереджають тільки іракський Багдад і єгипетський Каїр.

У Києві від самого ранку значно забруднене повітря Фото: Скриншот

Нагадаємо, 16 вересня повідомлялося, що в районі Вишгорода зафіксовано масштабну пожежу біля лісу. Дим бачили навіть жителі деяких районів столиці. На опублікованих кадрах можна помітити, як дим стрімко поширюється по всьому небу, а жителі різних районів Києва можуть спостерігати за цим. Напередодні в Укргідрометцентрі попередили населення про пожежну небезпеку.

3 вересня в Чорнобильській зоні горіла лісова підстилка на площі близько 20 гектарів. Через пожежу жителям Київської області рекомендували не перебувати тривалий час на вулиці та зачиняти вікна.