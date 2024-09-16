Дим видно з Києва: у районі Вишгорода масштабна пожежа, може горіти ліс, — соцмережі (відео)

На опублікованих кадрах можна помітити, як дим стрімко поширюється по всьому небу, жителі різних районів Києва можуть спостерігати за цим. Напередодні в Укргідрометцентрі попередили населення про пожежну небезпеку.

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У Київській області фіксується масштабна пожежа, яку вже можуть помітити жителі деяких районів столиці. Дим продовжує поширюватися північною частиною регіону. Про це повідомив місцевий Telegram-канал "Вишгород оперативний".

На опублікованих у мережі кадрах можна побачити, як густий дим огорнув практично все небо у Вишгородському районі Київської області. Жителів закликали бути обережними.

"Пожежа в екосистемі на лівому березі Вишгородського району. Будьте обережні, якщо відчуваєте запах гару в будинках, зачиніть вікна", — йдеться в повідомленні.

Telegram-канал "Реальний Київ" також ділиться кадрами, які були зняті в різних частинах області та столиці. Автори публікації зазначили, що великий стовп диму видно з багатьох районів Києва.

В Українському гідрометцентрі перед цим попередили громадян про пожежну небезпеку в Київській області найближчими днями і в районі столиці надзвичайно сильна загроза.

"Попередження про пожежну небезпеку по Київській області. 17-19 вересня по області (17 вересня крім Києва та Чорнобиля) надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах, за наявності джерел займання (відкритого вогню)", — ідеться в повідомленні.

Жителі Київської області спостерігають за масштабною пожежею Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 12 вересня повідомлялося, що під Києвом блискавка влучила в будинок і вогонь повністю знищив будівлю. Унаслідок стихійного лиха сталася пожежа в одному з будинків у Глевасі. Про постраждалих поки що невідомо. Синоптики попереджали про погіршення погодних умов в області.