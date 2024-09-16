Дым видно из Киева: в районе Вышгорода масштабный пожар, может гореть лес, — соцсети (видео)

На опубликованных кадрах можно заметить, как дым стремительно распространяется по всему небу и жители разных районов Киева могут наблюдать за этим. Накануне в Укргидрометцентре предупредили население о пожарной опасности.

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В Киевской области фиксируется масштабный пожар, который уже могут заметить жители некоторых районов столицы. Дым продолжает распространяться по северной части региона. Об этом сообщил местный Telegram-канал "Вышгород оперативный".

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, как густой дым окутал практически все небо в Вышгородском районе Киевской области. Жителей призвали быть осторожными.

"Пожар в экосистеме на левом берегу Вышгородского района. Будьте осторожны, если чувствуете запах гари в домах, закройте окна", — говорится в сообщении.е

Telegram-канал "Реальный Киев" также делится кадрами, которые были сняты в разных частях области и столицы. Авторы публикации отметили, что большой столб дыма виден из многих районов Киева.

В Украинском гидрометцентре перед этим предупредили граждан о пожарной опасности в Киевской области в ближайшие дни и в районе столицы чрезвычайно сильная угроза.

"Предупреждение о пожарной опасности по Киевской области. 17-19 сентября по области (17 сентября кроме Киева и Чернобыля) чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня)", — говорится в сообщении.

Жители Киевской области наблюдают за масштабным пожаром Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 12 сентября сообщалось, что под Киевом молния попала в дом и огонь полностью уничтожил здание. В результате стихийного бедствия произошел пожар в одном из домов в Глевахе. О пострадавших пока неизвестно. Синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в области.