На улицу лучше не выходить: в Киеве один из самых загрязненных воздухов в мире (фото)

В КГГА предупредили граждан, что в воздухе повышенная концентрация взвешенных частиц и причиной, вероятнее всего, являются сильные пожары. Граждан призвали закрыть окна и не выходить лишний раз на улицу.

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В Киеве значительно ухудшилось состояние воздуха, поэтому граждан призвали удержаться от проветривания помещений и ограничить длительное пребывание на улице. Об этом написали в Киевской городской государственной администрации.

По состоянию на 07:00 в воздухе фиксировалось повышение концентрации взвешенных частиц (пыли), о чем сообщили в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА. Вероятной причиной являются сильные пожары в экосистеме Киевской области.

"По информации оперативного дежурного ГУ ГСЧС Киевской области, пожары в экосистеме были зафиксированы в Вышгородском районе", — говорится в сообщении.

В связи с этим до улучшения ситуации с состоянием воздуха гражданам рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

включить на максимум очиститель воздуха, если он есть.

На карте приложения "Киев цифровой" также можно заметить, что состояние воздуха вредное практически во всех районах города. Пользователям даже начали приходить сообщения с предупреждением и рекомендациями.

В Киеве с самого утра значительно загрязнен воздух Фото: Скриншот

Жителей Киева, как и в КГГА, призвали не выходить лишний раз на улицу, отказаться от физической активности на открытом воздухе, а также пить больше воды, ведь она насыщает кислородом и способствует очищению от вредных веществ.

В Киеве с самого утра значительно загрязнен воздух Фото: Скриншот

По данным сервиса IQair, уровень загрязнения в Киеве превышает предельно допустимый в 12 с половиной раз. Украинская столица в моменте оказалась на 3 месте в рейтинге самых загрязненных городов мир. Киев опережал только иракский Багдад и египетский Каир.

В Киеве с самого утра значительно загрязнен воздух Фото: Скриншот

Напомним, 16 сентября сообщалось, что в районе Вышгорода зафиксирован масштабный пожар возле леса. Дым видели даже жители некоторых районов столицы. На опубликованных кадрах можно заметить, как дым стремительно распространяется по всему небу и жители разных районов Киева могут наблюдать за этим. Накануне в Укргидрометцентре предупредили население о пожарной опасности.

3 сентября в Чернобыльской зоне горела лесная подстилка на площади около 20 гектаров. Из-за пожара жителям Киевской области рекомендовали не находиться длительное время на улице и закрывать окна.