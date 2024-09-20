Київ очолив світовий рейтинг міст із найбруднішим повітрям: норма перевищена у 18,3 раза (фото)
Навіть Каїр та Джакарта виявилися не такими забрудненими. Причина смогу, який накрив Київ, — пожежі в екосистемах. Кореспондентка Фокусу уточнює, що сморід відчувається навіть у Чернігівській області.
Київ посів перше місце у світовому рейтингу забруднення повітря з індексом 176 AQI. Навіть у єгипетському Каїрі, який традиційно лідирує у рейтингу, індекс забрудненості — 152 AQI. Погіршення якості повітря відчувають вже і на Чернігівщині. Про це пише IQAir.
Концентрація забруднювальних часток у столиці, за даними сервісу, у 18,3 раза перевищує встановлену ВООЗ норму.
Згідно з картою, найбільш забруднені райони Києва станом на 09:00 — це передмістя столиці Софіївська Борщагівка, центральна частина та Мінський масив.
Експерти радять обмежити перебування на вулицях, зокрема, не займатися спортом, а також носити маски та користуватися очисниками повітря.
Кияни скаржаться на їдкий запах, як і жителі Ніжинського району Чернігівської області. Кореспондентка Фокусу підтверджує, що сморід відчувається у частині сусідньої Чернігівщини.
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендують:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Що стало причиною забруднення повітря у Києві
КМДА повідомляла про перевищення концентрації зважених часток (пилу) станом на 07:00. Причиною є пожежі в екосистемах Київської області, зокрема у Вишгородському районі. Ліси у Вишгороді загорілися ще 16 вересня. Спалахнуло у селі Феневичі, Іванківської територіальної громади.