Київ очолив світовий рейтинг міст із найбруднішим повітрям: норма перевищена у 18,3 раза (фото)

Навіть Каїр та Джакарта виявилися не такими забрудненими. Причина смогу, який накрив Київ, — пожежі в екосистемах. Кореспондентка Фокусу уточнює, що сморід відчувається навіть у Чернігівській області.

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Київ посів перше місце у світовому рейтингу забруднення повітря з індексом 176 AQI. Навіть у єгипетському Каїрі, який традиційно лідирує у рейтингу, індекс забрудненості — 152 AQI. Погіршення якості повітря відчувають вже і на Чернігівщині. Про це пише IQAir.

Концентрація забруднювальних часток у столиці, за даними сервісу, у 18,3 раза перевищує встановлену ВООЗ норму.

Згідно з картою, найбільш забруднені райони Києва станом на 09:00 — це передмістя столиці Софіївська Борщагівка, центральна частина та Мінський масив.

Експерти радять обмежити перебування на вулицях, зокрема, не займатися спортом, а також носити маски та користуватися очисниками повітря.

Кияни скаржаться на їдкий запах, як і жителі Ніжинського району Чернігівської області. Кореспондентка Фокусу підтверджує, що сморід відчувається у частині сусідньої Чернігівщини.

Смог у Чернігові Фото: Соцмережi

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендують:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Що стало причиною забруднення повітря у Києві

КМДА повідомляла про перевищення концентрації зважених часток (пилу) станом на 07:00. Причиною є пожежі в екосистемах Київської області, зокрема у Вишгородському районі. Ліси у Вишгороді загорілися ще 16 вересня. Спалахнуло у селі Феневичі, Іванківської територіальної громади.