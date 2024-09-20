Киев возглавил мировой рейтинг городов с самым грязным воздухом: норма превышена в 18,3 раза (фото)
Даже Каир и Джакарта оказались не такими загрязненными. Причина смога, который накрыл Киев, — пожары в экосистемах. Корреспондент Фокуса уточняет, что вонь ощущается даже в Черниговской области.
Киев занял первое место в мировом рейтинге загрязнения воздуха с индексом 176 AQI. Даже в египетском Каире, который традиционно лидирует в рейтинге индекс загрязненности — 152 AQI. Ухудшение качества воздуха ощущают уже и на Черниговщине. Об этом пишет IQAir.
Концентрация загрязняющих частиц в столице, по данным сервиса, в 18,3 раза превышает установленную ВОЗ норму.
Согласно карте, наиболее загрязненные районы Киева по состоянию на 09:00 — это пригород столицы Софиевская Борщаговка, центральная часть и Минский массив.
Эксперты советуют ограничить пребывание на улицах, в частности, не заниматься спортом, а также носить маски и пользоваться очистителями воздуха.
Киевляне жалуются на едкий запах, как и жители Нежинского района Черниговской области. Корреспондентка Фокуса подтверждает, что вонь ощущается в части соседней Черниговщины.
До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуют:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
Что стало причиной загрязнения воздуха в Киеве
КГГА сообщала о превышении концентрации взвешенных частиц (пыли) по состоянию на 07:00. Причиной являются пожары в экосистемах Киевской области, в частности в Вышгородском районе. Леса в Вышгороде загорелись еще 16 сентября. Вспыхнуло в селе Феневичи, Иванковской территориальной общины.