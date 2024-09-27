Теплее, чем обычно: синоптики подготовили прогноз погоды на октябрь в Украине

В октябре средняя температура воздуха предполагается в пределах 7-13 градусов тепла, сообщили в УкрГМЦ. И это немного "горячее", чем обычно.

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В октябре погода в Украине будет несколько теплее, чем обычно. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Как информируют синоптики, средняя месячная температура воздуха предполагается 7-13° тепла, то есть на 1-1.5° выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 31-67 мм. Причем в Карпатах местами 77-101 мм, что, как отмечают синоптики, в пределах нормы.

Средняя месячная температура воздуха в октябре составляет 6-13° тепла, в Карпатах местами 4-5° тепла.

Причем, как предупреждают в Украинском гидрометцентре, заморозки в первой половине октября — обычное явление.

В то же время, как рассказала УНИАН синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, на выходных в Украине предполагается изменение синоптических процессов, что на следующей неделе приведет к снижению температурного фона до +15°...+20°.

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По словам Птухи, настоящая осенняя погода приближается и насколько она будет типичной для начала октября, сказать пока сложно, но станет прохладнее, чем сейчас.

Напомним, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко 13 сентября предупреждала, что т.н. "бабьего лета" в Украине может и не быть.

Также, как писал Фокус, Татьяна Адаменко рассказывала, что в Украине будет наблюдаться теплая погода до конца сентября.