"В первые дни россияне не могли понять": в ВСУ придумали, как очистить небо от разведдронов

Российские разведывательные БПЛА заполонили воздушное пространство над фронтом и помогли РФ в уничтожении Patriot. Однако в июне морские пехотинцы решили поэкспериментировать, и вскоре враг потерял преимущество.

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Новый подход помогает Украине дать отпор путинским беспилотникам-разведчикам. Об этом говорится в материале The Times от 6 октября.

Что придумали в ВСУ?

Украинский морской пехотинец взорвал в небе российский Supercam S250, запустив к нему небольшой дрон-перехватчик. Это — пятое подтвержденное такое "убийство", устроенное им на передовой за шесть недель.

Он получения предупреждения о вражеском БПЛА до его уничтожения проходит всего 10 минут. За это время защитники успевают запустить собственный беспилотник, найти цель, преследовать ее и провести "охоту".

Только за два месяца спецподразделение уничтожило более 50 российских разведывательных беспилотников, работая небольшими модернизированными дронами-камикадзе в тесном взаимодействии с радиолокационными станциями. Эту практику переняли и другие новосформированные подразделения по всему восточному фронту.

Почему "убийства" дронами были необходимы?

До июня вражеские разведывательные БПЛА преобладали в небе над украинскими позициями. Летая на высоте до пяти километров, они были неуязвимыми для наземного огня. Однако бить по беспилотникам дорогими ракетами ПВО было нерационально.

Россия использовала дроны-разведчики в сотрудничестве с ракетными и артиллерийскими подразделениями. Оккупанты могли идентифицировать цель и уничтожить ее уже в течение 15-120 минут на расстоянии до 300 километров от линии фронта.

По данным СМИ, в марте российский беспилотник обнаружил две пусковые установки, которые принадлежали к поставленной Германией батареи Patriot. Они были установлены на грузовиках и транспортировались в колонне вблизи Покровска.

ВС РФ быстро запустили по колонне "Искандеры", нанеся ракетами прямого попадания. Обе пусковые установки Patriot были уничтожены. В издании добавили, что с того момента разведдроны помогли России с еще по меньшей мере двумя ракетными ударами по батареям Patriot.

Новая тактика ВСУ застала врага врасплох

24 июня разведывательные БПЛА внезапно начали терять преимущество. Украинские морские пехотинцы на Херсонском направлении экспериментировали с небольшим FPV-дроном на максимальной высоте. Оператору удалось поймать вражеский Zala, зафиксированный радиолокационной станцией. Это стало первым случаем такого "убийства".

Вскоре изобретательность морской пехоты привлекла внимание высшего командования. Военным, работающим с радиолокационными станциями, приказали теснее координировать работу с операторами беспилотников. В результате — за последние восемь недель в окрестностях Херсона иногда уничтожали по четыре разведдрона в день.

Морской пехотинец с позывным "Груша" поймал таким образом уже 16 БПЛА.

"В первые дни этого лета, когда мы впервые работали над тем, как использовать FPV на большой высоте, россияне не могли понять, как они внезапно теряют так много беспилотников", — рассказал его собрат "Иисус".

Украинские бригады по всей линии фронта фиксируют четырехкратное увеличение уничтожения разведывательных дронов и уменьшение времени их полета над позициями.

Кроме того, Волонтер Тарас Чмут объяснил, что стоимость дронов-перехватчиков может составлять примерно 600 долларов, в то же время один Zala обходится России в примерно 40 тысяч долларов. То есть экономически новый подход также оправдан.

Захватчики уже адаптировались?

ВС РФ быстро адаптировались к новой угрозе, начав менять тактику. Операторы увеличили высоту и скорость полета, а также БПЛА чаще стали летать ночью.

До лета вражеские беспилотники в основном были однообразно-серыми, но теперь их закамуфлировали. Кроме того, иногда враг украшает крылья знаками, пытаясь выдать их за украинские. На дронах начали устанавливать камеры заднего вида, чтобы преследования украинских беспилотников не оставались незамеченными.

Украинские операторы теперь тоже летают выше и на дронах, оснащенных тепловизионной оптикой.

"Эта форма войны меняется настолько быстро, что наши собственные конструкции беспилотников меняются каждую неделю", — подчеркнул "Иисус".

Он убежден, что будущее войны в Украине — "за дронами и их пилотами".

Напомним, в Генштабе ВСУ подтвердили, что Силы обороны нанесли удар по морскому нефтяному терминалу в Крыму.

Посол Михаил Бродский сообщил, что Израиль передал Украине систему раннего оповещения о воздушных атаках Tzeva Adom.