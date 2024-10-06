Украина получила от Израиля систему раннего оповещения о ракетных атаках Tzeva Adom

Tzeva Adom ("красный цвет") отслеживает пуски ракет и беспилотников, рассчитывает траекторию полета и с высокой точностью устанавливает координаты места падения.

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Власти Израиля передали Украине систему раннего оповещения о воздушных атаках Tzeva Adom. Об этом сообщил израильский посол в Украине Михаил Бродский в интервью "Зеркалу недели".

Он уточнил, что процесс растянулся "на многие месяцы", но теперь уже завершен.

"Мы выполнили свои обещания и передали украинской стороне все, что должны передать", — уточнил дипломат.

Отвечая на вопрос, почему система до сих пор не эксплуатируется, Бродский сказал, что за внедрение несет ответственность украинская сторона. И посоветовал спросить об этом соответствующие ведомства.

Информация о том, что Израиль ведет работы над передачей Украине системы раннего предупреждения о воздушных атаках появилась в 2023 году.

Tzeva Adom

Система Tzeva Adom (Цева адом) способна отслеживать пуски ракет и беспилотников, рассчитывать траекторию их полета, а также с высокой точностью устанавливать координаты места падения. Таким образом сужается радиус потенциально опасной зоны во время обстрела. Ко всему прочему, система определяет время для поиска укрытия.

Tzeva Adom (в переводе с иврита "Красный цвет") используется Армией обороны Израиля в нескольких городах вокруг Сектора Газа для предупреждения граждан о неизбежной атаке (как правило это ракеты "Кассам").

Поначалу ее применяли в районе, так называемого, "конверта" Газы, в т.ч. в городе Сдерот. Когда система фиксирует сигнатуры пуска ракеты, происходит последующая автоматическая активация системы общественного оповещения в ближайших израильских населенных пунктах и военных базах.

На записи четыре раза звучит женский голос, предупреждающий об угрозе. Следует повторение до тех пор, пока все ракеты не сбиваются и новые пуски не фиксируются.

Испытания Tzeva Adom в Киеве начались весной 2023 года. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, в свою очередь, предполагал, что систему развернут в шести городах страны с населением свыше миллиона.

Напомним, что 4 октября The Financial Times сообщило, что Вашингтон обращался к Израилю с просьбой не обстреливать нефтяные и ядерные объекты Ирана.

Также сообщалось, что 4 октября британский самолет едва не попал под иранские ракеты во время атаки на Израиль.