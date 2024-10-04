Британский самолет едва не попал под иранские ракеты во время атаки на Израиль (видео)
Радиолокационные данные показали, что пилоты предприняли маневр уклонения, чтобы избежать удара иранских баллистических ракет.
Самолет British Airways едва не попал под удар Ирана по Израилю во время полета в Дубай. Видео, снятое с борта самолета, демонстрирует запуск иранских баллистических ракет. Об этом пишет Express.
На видео видно оранжевое свечение каждой ракеты, выпущенной в черное ночное небо, когда самолет пролетает мимо. Неясно, насколько близко пассажирский самолет находился к ракетам. И неясно, кто снял видео: пилот, или, возможно, это был кто-то из пассажиров.
Иран обстрелял Израиль 1 октября — за несколько дней до годовщины терактов 7 октября — после того, как еврейское государство успешно устранило лидера ливанской террористической организации "Хезболла".
После убийства Хасана Насраллы и около 20 других высокопоставленных лиц "Хезболлы" израильскими войсками Иран пообещал нанести ответный удар.
"Хезболла", как и ХАМАС в секторе Газа и хуситы в Йемене, используются Ираном в качестве марионеточных государств против Израиля .
Радар Flight Tracker показал, что самолеты покидали большой коридор над Ираном, Ираком, Сирией, Ливаном и Израилем до ракетного удара. Некоторые самолеты разворачивались и возвращались в аэропорты, из которых они только что вылетели.
Например, рейс Air France AF218 из Парижа в Мумбаи развернулся и направился обратно во французскую столицу, проведя четыре часа в воздухе.
Напомним, Фокус писал о том, что атака Ирана на Израиль 1 октября, вероятно, станет крупнейшей атакой баллистическими ракетами в истории. Военный эксперт из Международного института стратегических исследований (IISS) Фабиан Гинц отметил, что Израиль перехватил 99% беспилотников и ракет противника. Однако во время последней атаки Ирану удалось "преодолеть многослойную противоракетную оборону Израиля".
Также стало известно, что Иран попросил Россию, своего стратегического партнера, о помощи в предоставлении спутниковой разведки для подготовки к возможному израильскому ответу на ракетную атаку 1 октября.