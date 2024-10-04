Британський літак ледь не потрапив під іранські ракети під час атаки на Ізраїль (відео)

Радіолокаційні дані показали, що пілоти зробили маневр ухилення, щоб уникнути удару іранських балістичних ракет.

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Літак British Airways ледь не потрапив під удар Ірану по Ізраїлю під час польоту в Дубай. Відео, зняте з борту літака, демонструє запуск іранських балістичних ракет. Про це пише Express.

Ракетний удар Ірану по Ізраїлю

На відео видно помаранчеве світіння кожної ракети, випущеної в чорне нічне небо, коли літак пролітає повз. Неясно, наскільки близько пасажирський літак перебував до ракет. І незрозуміло, хто зняв відео: пілот, чи, можливо, це був хтось із пасажирів.

Іран обстріляв Ізраїль 1 жовтня — за кілька днів до річниці терактів 7 жовтня — після того, як єврейська держава успішно усунула лідера ліванської терористичної організації "Хезболла".

Після вбивства Хасана Насралли і близько 20 інших високопоставлених осіб "Хезболли" ізраїльськими військами Іран пообіцяв завдати удару у відповідь.

"Хезболла", як і ХАМАС у секторі Гази та хусити в Ємені, використовуються Іраном як маріонеткові держави проти Ізраїлю.

Радар Flight Tracker показав, що літаки залишали великий коридор над Іраном, Іраком, Сирією, Ліваном та Ізраїлем до ракетного удару. Деякі літаки розверталися і поверталися в аеропорти, з яких вони щойно вилетіли.

Наприклад, рейс Air France AF218 із Парижа в Мумбаї розвернувся і попрямував назад до французької столиці, провівши чотири години в повітрі.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що атака Ірану на Ізраїль 1 жовтня, ймовірно, стане найбільшою атакою балістичними ракетами в історії. Військовий експерт із Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Фабіан Гінц зазначив, що Ізраїль перехопив 99% безпілотників і ракет противника. Однак під час останньої атаки Ірану вдалося "подолати багатошарову протиракетну оборону Ізраїлю".

Також стало відомо, що Іран попросив Росію, свого стратегічного партнера, про допомогу в наданні супутникової розвідки для підготовки до можливої ізраїльської відповіді на ракетну атаку 1 жовтня.