Британський літак ледь не потрапив під іранські ракети під час атаки на Ізраїль (відео)
Радіолокаційні дані показали, що пілоти зробили маневр ухилення, щоб уникнути удару іранських балістичних ракет.
Літак British Airways ледь не потрапив під удар Ірану по Ізраїлю під час польоту в Дубай. Відео, зняте з борту літака, демонструє запуск іранських балістичних ракет. Про це пише Express.
На відео видно помаранчеве світіння кожної ракети, випущеної в чорне нічне небо, коли літак пролітає повз. Неясно, наскільки близько пасажирський літак перебував до ракет. І незрозуміло, хто зняв відео: пілот, чи, можливо, це був хтось із пасажирів.
Іран обстріляв Ізраїль 1 жовтня — за кілька днів до річниці терактів 7 жовтня — після того, як єврейська держава успішно усунула лідера ліванської терористичної організації "Хезболла".
Після вбивства Хасана Насралли і близько 20 інших високопоставлених осіб "Хезболли" ізраїльськими військами Іран пообіцяв завдати удару у відповідь.
"Хезболла", як і ХАМАС у секторі Гази та хусити в Ємені, використовуються Іраном як маріонеткові держави проти Ізраїлю.
Радар Flight Tracker показав, що літаки залишали великий коридор над Іраном, Іраком, Сирією, Ліваном та Ізраїлем до ракетного удару. Деякі літаки розверталися і поверталися в аеропорти, з яких вони щойно вилетіли.
Наприклад, рейс Air France AF218 із Парижа в Мумбаї розвернувся і попрямував назад до французької столиці, провівши чотири години в повітрі.
Нагадаємо, Фокус писав про те, що атака Ірану на Ізраїль 1 жовтня, ймовірно, стане найбільшою атакою балістичними ракетами в історії. Військовий експерт із Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Фабіан Гінц зазначив, що Ізраїль перехопив 99% безпілотників і ракет противника. Однак під час останньої атаки Ірану вдалося "подолати багатошарову протиракетну оборону Ізраїлю".
Також стало відомо, що Іран попросив Росію, свого стратегічного партнера, про допомогу в наданні супутникової розвідки для підготовки до можливої ізраїльської відповіді на ракетну атаку 1 жовтня.