Україна отримала від Ізраїлю систему раннього оповіщення про ракетні атаки Tzeva Adom

Tzeva Adom ("червоний колір") відстежує пуски ракет і безпілотників, розраховує траєкторію польоту і з високою точністю встановлює координати місця падіння.

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Влада Ізраїлю передала Україні систему раннього оповіщення про повітряні атаки Tzeva Adom. Про це повідомив ізраїльський посол в Україні Михайло Бродський в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

Він уточнив, що процес розтягнувся "на багато місяців", але тепер уже завершено.

"Ми виконали свої обіцянки та передали українській стороні все, що повинні передати", — уточнив дипломат.

Відповідаючи на запитання, чому система досі не експлуатується, Бродський сказав, що за впровадження несе відповідальність українська сторона. І порадив запитати про це відповідні відомства.

Інформація про те, що Ізраїль веде роботи над передачею Україні системи раннього попередження про повітряні атаки, з'явилася 2023 року.

Цева Адом

Система Tzeva Adom (Цева адом) здатна відстежувати пуски ракет і безпілотників, розраховувати траєкторію їхнього польоту, а також з високою точністю встановлювати координати місця падіння. Таким чином звужується радіус потенційно небезпечної зони під час обстрілу. До всього іншого, система визначає час для пошуку укриття.

Tzeva Adom (у перекладі з івриту "Червоний колір") використовується Армією оборони Ізраїлю в кількох містах навколо Сектора Гази для попередження громадян про неминучу атаку (зазвичай це ракети "Кассам").

Спочатку її застосовували в районі, так званого, "конверта" Гази, у т.ч. в місті Сдерот. Коли система фіксує сигнатури пуску ракети, відбувається подальша автоматична активація системи громадського оповіщення в найближчих ізраїльських населених пунктах і військових базах.

На записі чотири рази звучить жіночий голос, що попереджає про загрозу. Далі йде повторення доти, доки всі ракети не збиваються і нові пуски не фіксуються.

Випробування Tzeva Adom у Києві почалися навесні 2023 року. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, зі свого боку, припускав, що систему розгорнуть у шести містах країни з населенням понад мільйон.

Нагадаємо, що 4 жовтня The Financial Times повідомило, що Вашингтон звертався до Ізраїлю з проханням не обстрілювати нафтові та ядерні об'єкти Ірану.

Також повідомлялося, що 4 жовтня британський літак ледь не потрапив під іранські ракети під час атаки на Ізраїль.