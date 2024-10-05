Не тільки "Шахедами": РФ дедалі частіше атакує Україну дронами невстановленого типу, — Ігнат

За словами представника Повітряних сил, у ніч на 5 жовтня вдалося перехопити лише 3 ударних дрони, а ще 10 — локаційно втрачено. Точний тип БПЛА встановлюється вже після "приземлення".

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Крім ударних дронів іранського походження Shahed росіяни все частіше запускають БПЛА невстановленого типу. Деталями поділився в.о. начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді".

За його словами, цей вид безпілотників часто потрапляє під вплив українських засобів радіоелектронної боротьби. БПЛА падають на землю і не завдають жодної шкоди.

У ніч на 5 жовтня вдалося перехопити лише 3 "Шахеди", а всі дрони, що залишилися, у кількості 10 штук, були локаційно втрачені в південних і північних регіонах, про що повідомляли у зведенні Повітряних сих.

Юрій Ігнат зазначив, що з високою ймовірністю це могли бути БПЛА інших типів, ідентифікацію яких, під час виявлення, проводять фахівці на землі. На радарах захисники бачать лише точку, яка позначає невідомий об'єкт у повітряному просторі. Його тип стає відомий уже після "приземлення".

"Локаційно втрачені — термін, який уже тривалий час застосовують Повітряні сили в ранкових повідомленнях, означає, що ціль, яку супроводжували радіотехнічні війська ЗС, — ударні чи розвідувальні БпЛА ворога, зникають з радарів, а це, своєю чергою, означає, що вони або вичерпали запас палива, або впали під впливом засобів РЕБ Сил оборони", — заявив Юрій Ігнат.

Також у Повітряних силах зазначили, що неодноразово фіксувалися випадки, коли ворожі повітряні об'єкти поверталися назад на територію Росії або ж залітали в Білорусь. Противник намагається використати якомога більше засобів повітряного нападу, щоб перевантажити протиповітряну оборони України.

Нагадаємо, 5 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ вдарили по Україні "Шахедами" і ракетами Х-59/69. У Повітряних силах зазначили, що противник запускав повітряні об'єкти з Курської області та тимчасово окупованого Криму. Перехопити вдалося 3 дрони-камікадзе, а ще 10 — локаційно втрачено в південних і північних регіонах України.