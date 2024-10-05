Не только "Шахедами": РФ все чаще атакует Украину дронами неустановленного типа, — Игнат

По словам представителя Воздушных сил, в ночь на 5 октября удалось перехватить лишь 3 ударных дрона, а еще 10 — локационно потеряны. Точный тип БПЛА устанавливается уже после "приземления".

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Кроме ударных дронов иранского происхождения Shahed россияне все чаще запускают БПЛА неустановленного типа. Деталями поделился и.о. начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде".

По его словам, этот вид беспилотников часто попадает под влияние украинских средств радиоэлектронной борьбы. БПЛА падают на землю и не наносят никакого вреда.

В ночь на 5 октября удалось перехватить всего 3 "Шахеда", а все оставшиеся дроны, в количестве 10 штук, были локационно потеряны в южных и северных регионах, о чем сообщали в сводке Воздушных сих.

Юрий Игнат отметил, что с высокой вероятностью это могли быть БПЛА других типов, идентификация которых, при обнаружении, проводится специалистами на земле. На радарах защитники видят лишь точку, которая обозначает неизвестный объект в воздушном пространстве. Его тип становится известен уже после "приземления".

"Локационно потеряны — термин, который уже длительное время применяют Воздушные силы в утренних сообщениях, означает, что цель, которую сопровождали радиотехнические войска ВС — ударные или разведывательные БпЛА врага, исчезают с радаров, а это в свою очередь означает, что они или исчерпали запас топлива, или упали под воздействием средств РЭБ Сил обороны", — заявил Юрий Игнат.

Также в Воздушных силах отметили, что неоднократно фиксировались случаи, когда вражеские воздушные объекты возвращались обратно на территорию России или же залетали в Беларусь. Противник пытается использовать как можно больше средств воздушного нападения, чтобы перегрузить противовоздушную обороны Украины.

Напомним, 5 октября сообщалось, что ВС РФ ударили по Украине "Шахедами" и ракетами Х-59/69. В Воздушных силах отметили, что противник запускал воздушные объекты из Курской области и временно оккупированного Крыма. Перехватить удалось 3 дрона-камикадзе, а еще 10 — локационно потеряны в южных и северных регионах Украины.