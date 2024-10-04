Нацелились на критическую инфраструктуру: ВС РФ ударили по Украине "Шахедами" (фото)

По данным Воздушных сил, всего было запущено 19 дронов, из них удалось перехватить всего 9. Еще 7 локационно потеряны. Противовоздушная оборона работала в четырех регионах.

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Российские оккупанты в ночь на 4 октября атаковали несколько украинских регионов беспилотниками иранского происхождения Shahed-136. Практически половину из них удалось перехватить. Об этом сообщили в Воздушных силах.

В командовании утверждают, что противник был нацелен на объекты критической инфраструктуры и запустил из Приморско-Ахтарска, Курска, а также мыса Чауда во временно оккупированном Крыму 19 ударных дронов.

"9 ударных БПЛА сбиты противовоздушной обороной в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях. 7 вражеских беспилотников локационно потеряно, вероятно в результате противодействия РЭБ (информация о разрушениях и пострадавших не поступала)", — говорится в сообщении.

Атака БПЛА 4 октября: последствия

Ночью воздушная тревога была объявлена в Киеве и причиной стала угроза от российских дронов. Мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале писал о работе противовоздушной обороны. Не обошлось без последствий вражеского террора.

"Во время сбивания вражеского БПЛА выбило металлопластиковую раму на 8-м этаже 16-тажного дома (в Дарницком районе. — Ред.). Пострадавших нет. Возгорание оперативно ликвидировали", — писал Виталий Кличко.

Глава Дарницкой районной государственной администрации Николай Калашник также сообщал о выбитых окнах на балконах, однако это не привело к дополнительным последствиям. Никто не пострадал.

Дроны ВС РФ повредили одному из домов в Киеве Фото: Дарницкая РГА В Киеве зафиксированы последствия атаки ВС РФ Фото: Дарницкая РГА

Начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович писал, что очередная атака БПЛА не обошла стороной регион — в одном из районов повреждено административное здание предприятия.

"Легкие травмы получил работник предприятия. Соответствующие службы работают", — заявил Андрей Райкович.

В Херсонской области во время ночной атаки были уничтожены два "Шахеда", отметил глава ОВА Александр Прокудин.

Напомним, 4 октября сообщалось, как долго еще украинцам терпеть регулярные атаки "Шахедов". Генерал Игорь Романенко назвал две причины, которые заставляют Россию масштабировать производство ударных дронов. Кроме того, враг пытается их совершенствовать.