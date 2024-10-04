Нічний обстріл Києва: з'явилися кадри наслідків атаки ЗС РФ (фото)

За інформацією голови Дарницької РДА Миколи Калашника, в результаті атаки постраждалих немає, а на місці працювали правоохоронці та рятувальники.

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В Дарницькій районній державній адміністрації показали наслідки російської атаки на Київ. В одній із квартир багатоповерхівки вибито балконні вікна та раму. Про це повідомив голова РДА Микола Калашник.

"На жаль, через сьогоднішню ворожу навалу у нашому районі вибито балконні вікна та раму в одній з квартир багатоповерхівки без подальшого загоряння", — уточнив він.

Микола Калашник додав, що в результаті постраждалих немає. На місці працювали співробітники районних управлінь ДСНС та поліції.

Кореспонденти Фокусу повідомляли про звуки вибухів у Києві за кілька хвилин після оголошення у столиці повітряної тривоги.

Результати нічної атаки на Київ

Результати нічної атаки на Київ Фото: Дарницька РДА

На момент написання матеріалу інформації поліція та ДСНС столиці не коментували наслідки нічної атаки на Київ.

Нагадаємо, вночі 4 жовтня після вибухів під час повітряної тривоги у Дарницькому районі відбулось загоряння на балконі квартири на 8 поверсі багатоповерхівки. Тоді міський голова Віталій Кличко зазначив, що це могло статись внаслідок падіння уламків БпЛА. Він зазначив, що була вибита металопластикова рама на 8 поверсі 16-ти поверхівки. Потерпілих внаслідок атаки не було, а загоряння оперативно ліквідували.

Нагадаємо, що російські окупанти в ніч на 3 жовтня намагалися атакувати з повітря Київ і така тактика не змінюється вже тривалий час. Вона полягає в тому, щоб атакувати саме вночі, використовуючи ударні БПЛА типу Shahed тощо. Серед інших дій росіян столична влада відзначила також заходи на безпілотників противника на місто з різних напрямків і висот та атаки різними кількісними групами.