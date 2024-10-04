Вибухи та пожежа в Києві: столицю атакували "шахеди"

За словами мера Києва Віталія Кличка під час збиття ворожого БпЛА вибило металопластикову раму на 8 поверсі 16-ти поверхового будинку. Перед цим кореспонденти Фокусу повідомляли про вибухи у столиці.

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У Києві, ймовірно, внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника здійнялась пожежа у багатоповерхівці. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"У Дарницькому районі загоряння на балконі квартири на 8 поверсі багатоповерхівки. Можливо, внаслідок падіння уламків БпЛА", — насписав Кличко.

Він уточнив, що відповідні підрозділи вже прямують на місце події.

Перед цим кореспондент Фокусу повідомляв про вибухи у місті.

Повітряні сили ЗСУ також закликали киян перебувати в укритті.

Згодом міський голова Києва повідомив, що під час збиття ворожого БпЛА вибило металопластикову раму на 8 поверсі 16-ти поверхового будинку.

"Потерпілих немає. Загоряння оперативно ліквідували", — зазначив Кличко.

Нагадаємо, у ніч на 3 жовтня Росія знову запустила ударні дрони типу "Шахед" по Україні: вибухи пролунали у 15 областях.

Цієї ж ночі, в КМВА повідомили, що ЗС РФ намагалися атакувати з повітря Київ і така тактика не змінюється вже тривалий час.