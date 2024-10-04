Взрывы и пожар в Киеве: столицу атаковали "шахеды"
По словам мэра Киева Виталия Кличко во время сбивания вражеского БпЛА выбило металлопластиковую раму на 8 этаже 16-ти этажного дома. Перед этим корреспонденты Фокуса сообщали о взрывах в столице.
В Киеве, вероятно, в результате падения обломков вражеского беспилотника возник пожар в многоэтажке. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
"В Дарницком районе возгорание на балконе квартиры на 8 этаже многоэтажки. Возможно, в результате падения обломков БпЛА", — написал Кличко.
Он уточнил, что соответствующие подразделения уже направляются на место происшествия.
Перед этим корреспондент Фокуса сообщал о взрывах в городе.
Воздушные силы ВСУ также призвали киевлян находиться в укрытии.
Впоследствии городской голова Киева сообщил, что во время сбивания вражеского БпЛА выбило металлопластиковую раму на 8 этаже 16-ти этажного дома.
"Пострадавших нет. Возгорание оперативно ликвидировали", — отметил Кличко.
Напомним, в ночь на 3 октября Россия снова запустила ударные дроны типа "Шахед" по Украине: взрывы прогремели в 15 областях.
Этой же ночью, в КМВА сообщили, что ВС РФ пытались атаковать с воздуха Киев и такая тактика не меняется уже длительное время.