Взрывы и пожар в Киеве: столицу атаковали "шахеды"

По словам мэра Киева Виталия Кличко во время сбивания вражеского БпЛА выбило металлопластиковую раму на 8 этаже 16-ти этажного дома. Перед этим корреспонденты Фокуса сообщали о взрывах в столице.

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В Киеве, вероятно, в результате падения обломков вражеского беспилотника возник пожар в многоэтажке. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"В Дарницком районе возгорание на балконе квартиры на 8 этаже многоэтажки. Возможно, в результате падения обломков БпЛА", — написал Кличко.

Он уточнил, что соответствующие подразделения уже направляются на место происшествия.

Перед этим корреспондент Фокуса сообщал о взрывах в городе.

Воздушные силы ВСУ также призвали киевлян находиться в укрытии.

Впоследствии городской голова Киева сообщил, что во время сбивания вражеского БпЛА выбило металлопластиковую раму на 8 этаже 16-ти этажного дома.

"Пострадавших нет. Возгорание оперативно ликвидировали", — отметил Кличко.

Напомним, в ночь на 3 октября Россия снова запустила ударные дроны типа "Шахед" по Украине: взрывы прогремели в 15 областях.

Этой же ночью, в КМВА сообщили, что ВС РФ пытались атаковать с воздуха Киев и такая тактика не меняется уже длительное время.