Ночной обстрел Киева: появились кадры последствий атаки ВС РФ (фото)

По информации председателя Дарницкой РГА Николая Калашника, в результате атаки пострадавших нет, а на месте работали правоохранители и спасатели.

Related video

В Дарницкой районной государственной администрации показали последствия российской атаки на Киев. В одной из квартир многоэтажки выбиты балконные окна и рама. Об этом сообщил председатель РГА Николай Калашник.

"К сожалению, из-за сегодняшнего вражеского нашествия в нашем районе выбиты балконные окна и рама в одной из квартир многоэтажки без дальнейшего возгорания", — уточнил он.

Николай Калашник добавил, что в результате пострадавших нет. На месте работали сотрудники районных управлений ГСЧС и полиции.

Корреспонденты Фокуса сообщали о звуках взрывов в Киеве через несколько минут после объявления в столице воздушной тревоги.

Результаты ночной атаки на Киев

Результаты ночной атаки на Киев Фото: Дарницкая РГА

На момент написания материала полиция и ГСЧС столицы не комментировали последствия ночной атаки на Киев.

Напомним, ночью 4 октября после взрывов во время воздушной тревоги в Дарницком районе произошло возгорание на балконе квартиры на 8 этаже многоэтажки. Тогда городской голова Виталий Кличко отметил, что это могло произойти в результате падения обломков БПЛА. Он отметил, что была выбита металлопластиковая рама на 8 этаже 16-ти этажного дома. Пострадавших в результате атаки не было, а возгорание оперативно ликвидировали.

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 3 октября пытались атаковать с воздуха Киев и такая тактика не меняется уже длительное время. Она заключается в том, чтобы атаковать именно ночью, используя ударные БПЛА типа Shahed и тому подобное. Среди других действий россиян столичная власть отметила также заходы беспилотников противника на город с разных направлений и высот и атаки различными количественными группами.