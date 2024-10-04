Націлилися на критичну інфраструктуру: ЗС РФ вдарили по Україні "Шахедами" (фото)

За даними Повітряних сил, загалом було запущено 19 дронів і з них вдалося перехопити лише 9. Ще 7 локаційно втрачено. Протиповітряна оборона працювала в чотирьох регіонах.

Related video

Російські окупанти в ніч на 4 жовтня атакували кілька українських регіонів безпілотниками іранського походження Shahed-136. Практично половину з них вдалося перехопити. Про це повідомили в Повітряних силах.

У командуванні стверджують, що противник був націлений на об'єкти критичної інфраструктури і запустив із Приморсько-Ахтарська, Курська, а також мису Чауда в тимчасово окупованому Криму 19 ударних дронів.

"9 ударних БпЛА збито протиповітряною обороною в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Херсонській областях. 7 ворожих безпілотників локаційно втрачено, ймовірно, внаслідок протидії РЕБ (інформація про руйнування та постраждалих не надходила)", — йдеться в повідомленні.

Атака БПЛА 4 жовтня: наслідки

Вночі повітряну тривогу було оголошено в Києві і причиною стала загроза від російських БПЛА. Мер Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі писав про роботу протиповітряної оборони. Не обійшлося без наслідків ворожого терору.

"Під час збиття ворожого БпЛА вибило металопластикову раму на 8 поверсі 16-ти поверхового будинку (у Дарницькому районі, — ред.). Постраждалих немає. Займання оперативно ліквідували", — писав Віталій Кличко.

Голова Дарницької районної державної адміністрації Микола Калашник також повідомляв про вибиті вікна на балконах, однак це не призвело до додаткових наслідків. Ніхто не постраждав.

Дрони ЗС РФ пошкодили одному з будинків у Києві Фото: Дарницька РДА У Києві зафіксовано наслідки атаки ЗС РФ Фото: Дарницька РДА

Начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович писав, що чергова атака БПЛА не обійшла стороною регіон і в одному з районів пошкоджено адміністративну будівлю одного з підприємств.

"Легкі травми отримав працівник підприємства. Відповідні служби працюють", — заявив Андрій Райкович.

У Херсонській області під час нічної атаки було знищено два "Шахеди", зазначив голова ОВА Олександр Прокудін.

Нагадаємо, 4 жовтня повідомлялося, як довго ще українцям терпіти регулярні атаки "Шахедів". Генерал Ігор Романенко назвав дві причини, які змушують Росію масштабувати виробництво ударних дронів. Крім того, ворог намагається їх удосконалювати.